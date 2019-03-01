IHAAW172633-SIY\/01-03-2019 \n- Bah\u00e7eli, "Hedef bellidir, niyet halistir, ak\u0131bet in\u015fallah hay\u0131r olacakt\u0131r" dedi. \n01.03.2019 17:26:33 TSI\nNNNNSahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131\u00dclk\u00fc Ocaklar\u0131 Genel Ba\u015fkan\u0131 Ate\u015f, \u015eehit F\u0131rat Y\u0131lmaz \u00c7ak\u0131ro\u011flu Park\u0131\u2019n\u0131 a\u00e7t\u0131AK Parti'li Sar\u0131ero\u011flu: 16 y\u0131lda kad\u0131n konusunda devrim yap\u0131ld\u0131