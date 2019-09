Bahçeli: Hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bir; daha hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız. İkincisi böyle bir yola girdiğiniz vakit aynen Yeniçeri ocağı gibi 'İstemezük' derler. Ne yapacağız her gün Bakan mı değiştireceğiz. Onun için kararlı olmak lazım" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da partisini takip eden muhabirler ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakan Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni partilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Bahçeli, "Buna ihtiyaç var mıdır, programları ne olacak tartışılabilir. Ama şimdi bu konuların hiçbiri konuşulmuyor, sadece bazı çevreler siyasi iktidarı yıpratmak maksadıyla bu yeni oluşumlardan bahsediyorlar. Siyaset tıkanmıştır diyorlar niye tıkansın? Meclis açık, siyasetçiler hayatta bu siyasetin neresi tıkandı? Bunu anlatan yok. Siyasi tarihi çok iyi takip edip yorumlamaları, 'taş yerinde ağırdır' diyerek yerinde kalmaları ve mücadelelerini orada sürdürmelerinde ülke açısından fayda var. Yok, siyasi iktidarı; kendilerini bir takım çevrelerin projesinin figüranları haline getirip geriletmek, yıkmak için görevlendirilmişlerse buna ihtiyaç yok" dedi.

'39 MİLLETVEKİLİNDEN GELEN HENÜZ YOK'

Bahçeli, 'Yeni parti hazırlığı içinde olan isimlerin ülkücü camianın önemli isimleriyle temasa geçtiğiyle ilgili bir duyum size geldi mi? Onlarla görüşerek yeni partiye katılsınlar gibi bir duyum var mı? Bir de İYİ Parti'ye pek çok defa partiye geri dönün diye seslendiniz. Bir dönüş oldu mu?' sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Gerçekçi olmak lazım. MHP 50 yıllık siyasi birikime sahip, her türlü siyasi kaosla, kargaşayla karşı karşıya kalmış bölünme tehdidi ve bölünmüşlüğü de yaşamış bir siyasi partidir. MHP yediveren gülü gibi. İYİ Parti ile ilgili davetimizi yaptık. Yankısı ne oldu, bize intikal eden şekliyle; kurucular kurulundan, il ve ilçe başkanları arasından bazı dönüşlerle ilgili söz söyleyenler var. Ama 39 milletvekilinden gelen henüz yok. Gelme işareti veren de yok. 'Bizim de ille bize geleceksiniz' diye ısrarımız da yok. Bazı şeyleri zamana bırakıyoruz. Herkes her şeyi görsün diye."

'KENDİSİNE OLAN SAYGIMI YİTİRDİĞİMİ İFADE EDİYORUM'

Bahçeli, bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili söylediği sözleri hatırlatması üzerine, "Biz Bülent Arınç Beye saygı duyarız ama Bülent Arınç Beyi kabulde zorlanıyoruz. Türkiye'yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı ya Bursa'ya ya Manisa'ya yerleşmeli. Şunu da söylüyorum Yüksek İstişare Kurulu üyesi ise Yüksek İstişare kavramına uygun hareket etmeli. Kendisine zarar vermenin ötesinde terörle mücadelede önemli katkılar sağlandığı bir süreçte AK Parti'yi baltalıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Yani Pençe 1, Pençe2, Pençe 3, Kıran 1, Kıran 2'nin olduğu bir dönemde kala kala İstanbul İl başkanı olan bir hanımefendinin 9 yıllık cezası konusunda siyaset üretip öbürüne sessiz kalmasını anlamak mümkün değil. Onun için kendisine olan saygımı yitirdiğimi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

'SELAM VERMEYENE OY VERİLİR Mİ?'

Bahçeli, 'Yeni parti kurulması çerçevesinde Meclis aritmetiğinde bir değişiklik olabilir mi?' şeklindeki soruya ise, şöyle yanıt verdi:

"O kadar rakamı bulacaklarına ihtimal vermiyorum. Ne yapacaklar görmek gerekir. Biz Meclis'in bir ucunda oturuyoruz. Önemli oylamalarda milletvekilleri bizim taraftan da oy kullanmaya geliyorlar. Özellikle Ankara milletvekilleri. Orada bir parti oturuyor. Halkın seçtiği milletvekilleri var. 79, 40, 39, 50 ne ise. Ali Babacan oradan geçerken dönüp bakmaz. Selam dahi vermez. Ülkücüler oraya nasıl gidecek? Selam vermeyen yere oy verilir mi? Oy alabilmek için herkese sarılıp öpüyorsunuz, selam veriyorsunuz zor alıyorsunuz. Ali Babacan nasıl alacak, bu kadar işler kolay mı?"

KABİNE REVİZYONU İDDİALARI

Bahçeli, 'Bakanlar Kurulunun da değişeceği söyleniyor. Kanaatiniz nedir ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşmesi için de değişiklik yapılacağı söyleniyor.' şeklindeki soru üzerine, bunu uygun bulmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 9 Temmuz 2018'de başladığını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir ortamda yeni bir sistemi yerleştirmek, kökleştirmek ve bununla ilgili uygulamaları hayata geçirmek için çaba sarf edileceği yerde, 'bakanlar kurulunda şunlar değişsin' gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de 'muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum' der iseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız. İki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Bir; daha hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız. İkincisi böyle bir yola girdiğiniz vakit aynen Yeniçeri ocağı gibi 'İstemezük' derler. Hangi bakan bir şey söylemişse muhalefet 'istemezük' der. Ne yapacağız her gün Bakan mı değiştireceğiz. Onun için kararlı olmak lazım. İki yanlıştan bir doğru çıkmıyorsa tek doğru üzerinde yürümekte yarar vardır. Bu kadar net."

'ANNELERİN MÜCADELESİ DESTEK BULUYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Diyarbakır'da PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten ailelerin HDP binası önündeki eylemine, 'O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır' şeklindeki sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Şimdi soruyorum, devlet olmasaydı HDP'nin kapısında hangi anne bulunabilirdi. Devlet olmasa başlarına ne gelirdi. Kendileri o devletin dolaştığı yerleri dolaşıyorlar mı? Annelerin mücadelesi herkes tarafından anlaşılır hale geldi ve destek buluyor. Bunun bana göre tercümesi şudur: HDP'nin önündeki her anne terörün bitmek üzere olduğu bir mücadelenin cesaretlendirdiği analardır. HDP'nin önünde evlatlarını istiyorlar. Bugün evladını isteyen yarın milletini ister, milletini isteyen daha sonra devletini de ister. İşte bu devlet, millet birliği ve kardeşliğinin önemli bir adımıdır. Bunu böyle yorumlamak lazım. Bunları bu polemiklerden çıkarmak lazımdır. Bu siyaset değildir. Bundan da iktidar yıpranmaz. Bu tür lafları söyledikçe insan iktidarı daha fazla sevmeye başlıyor." dedi.

Bahçeli ayrıca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısının da isabetli olduğunu belirtti.

'SERGİLEMENİN NE MANASI VAR'

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç fazlası olduğu söylenen araçların Yenikapı Miting Meydanı'nda sergilenmesine ilişkin ise, "Sergilemenin ne manası var, sergilemenin ne gereği var. Nereye gidersen git, 'İBB Hizmet aracıdır' diye üzerinde yazıyor. Bunlar siyaset olmaktan çıkmalıdır, bizi üzen budur. ABD, PKK'ya 50 bin tır silah vermiş, sizi hala oyalıyor. Bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. 1700 araba nere 50 bin TIR nere. Biraz da bu konuları düşün." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, idam tartışması ile ilgili olarak da, "Eskiden beri görüşümüz budur. Bunu da getirmek lazımdır. İdam olmazsa bu işlerden nasıl vazgeçecekler. Toplumsal olayları yakından takip edebilecek kurumlar var Türkiye'de. Bunlar görevini yapmıyor. Üniversitedeki bilim insanları bunu yapmıyor. Televizyonlardaki programlara bunlar davet edilmiyor. Biz bu kadar ayrıntıyı nereden bileceğiz, bizim görevimiz değil ki. Ama yapmayın demek bizim hakkımız ve bunu söylüyoruz. Önlenmesi lazım." şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN DÜŞERSE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DÜŞER'

'Bazı gazetelerde yer aldı. Erdoğan düşerse Türkiye düşer mi?' sorusu üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"Erdoğan düşerse demek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çökerse demektir. Ondan sonra ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İç savaş nasıl çıkar, karşılıklı olaylar nasıl olur, hangi parti ne yapar. Bugün için bizim söylemek istediğimiz şey Türkiye'nin normalleşmesi, istikrarlaşması, yönetimi itibarsızlaştırmamak lazım, Türkiye üzerindeki kuşatmalar karşısında Türkiye'yi korumak şarttır. Bugün için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde sözün kısası olarak, 'Başkan düşerse ülke düşer' demişiz."

'ARKADAŞLARIMIZIN HAZIRLIKLARINI 49 MİLLETVEKİLİ OLARAK ÖNERECEĞİZ'

Bahçeli, '1 Ekim'de gözler yargı reformu strateji belgesinde. Sizin de tahliyeler konusunda çekinceleriniz vardı. Yeni yasama döneminde ne gibi bir değişiklik olabilir? Af gündeme gelecek mi?" sorusu üzerine, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı. Bahçeli, "Sayın Feti Yıldız bu konuda hazırlıklarını tamamlamıştır. Aftan ziyade. İşte ABD'den biri 'cezaevinde isyan başlatın' demiş. Biz bunları daha evvel söyledik. Bunları yaşadık. 18 devrimci cezaevinde yakıldı, öldürüldü. Yarın başka şeyler neden olmasın. Dışarıda bir tane rap şarkısı içerde bin tane bilmem ne. Türkiye yarın nereye gidecek. Siyasetçi olarak bunları ölçeceksin, biçeceksin. Ona göre de hareket edeceksin. Onun için yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz. İmkân bulursak çıkartacağız. Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz. Yol gösterici görevimizi yapacağız inşallah" diye konuştu.

Bahçeli, Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili olarak da "O çok uzun. Yanında oturuyor. Bir gün yanına uğra çayını iç saatlerce anlatsın. 9 madde üzerinde MHP'nin görüşleri var. Sabaha kadar anlatırsak ne yapacağım bilemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, ayrıca A Milli Futbol takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarında iyi gittiğini, teknik direktör Şenol Güneş'in tecrübeli bir antrenör olduğunu kaydetti.

