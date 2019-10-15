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Bahçeli için kurban kestirdi, mevlit okuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üç haftalık istirahatin ardından genel merkez mesaisine başlamasından dolayı çifte kurban kestirip, mevlit okuttu.23 Eylül’de üst sonulum rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 21 günlük istirahatin ardından MHP Genel Merkezi’ne gelerek mesaisine devam etmesi Feke’de sevinçle karşılandı.

Bahçeli için kurban kestirdi, mevlit okuttu

Adana’nın Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üç haftalık istirahatin ardından genel merkez mesaisine başlamasından dolayı çifte kurban kestirip, mevlit okuttu.
23 Eylül’de üst sonulum rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 21 günlük istirahatin ardından MHP Genel Merkezi’ne gelerek mesaisine devam etmesi Feke’de sevinçle karşılandı. Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Feke ilçe teşkilatı yöneticileriyle birlikte düzenlediği programda Devlet Bahçeli’nin yeniden sağlığına kavuşup, teşkilatın başına geçmesinden dolayı çifte kurban kesip, mevlit okuttu. Yüzlerce Fekeli’nin katıldığı programda yapılan duaların ardından Devlet Bahçeli’nin çok sevdiği halka tatlı ikram edildi.
Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığına kavuşup, göreve başladığı için Allah’a binlerce hamd ettiklerini belirtip, şer odaklarının iftira, fitne ve nifak mesaisini sürdürmesine rağmen Türk milletinin MHP ile beraber yürüdüğünü ifade etti.
Türk Milleti’nin yegane umudu, güvenç kaynağı, milli direncin adresi MHP’nin zafer sancağını Fekeli hemşehrilerimizin desteğiyle dalgalandırmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Başkan Ahmet Sel, “Terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarının can güvenliği ve ülkenin geleceği için tedbirler alırken, bu zor günlerde MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli “Önce Ülkem ve Milletim” diyerek, örnek bir devlet adamlığı sergilemektedir. Ülkücü Hareket’in bütün hafızasını taşıyan, vatanımızın varlığını, devletimizin bekasını, bayrağımızın namusunu sımsıkı sahiplenmiş ve partimizi bu değerlerin tek tarafı yapmış, Türkmenbeyimiz Devlet Bahçeli Bey’in sonuna kadar emrinde olmaktan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Cenabı Allah, hemşehrimiz Genel Başkanımıza sağlık ve afiyet versin, başımızdan eksik olmasın” diye konuştu.

Bahçeli için kurban kestirdi, mevlit okuttu

Bahçeli için kurban kestirdi, mevlit okuttu

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