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Bahçeli: "İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Bahçeli: "İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır."


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