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Bahçeli, il başkanlarını toplayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları çerçevesinde il başkanlarıyla bir araya gelecek - Toplantıda, partinin yerel seçim stratejilerine ilişkin bilgilendirilecek il başkanlarının, adaylarla koordineli çalışmaları istenecek

ESİN IŞIK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları çerçevesinde il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde 20 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek toplantı, MHP liderinin konuşmasıyla başlayacak.

Toplantıda, il başkanları başta olmak üzere parti teşkilatı, 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçime hazırlık çalışmaları ve seçim stratejisi hakkında bilgilendirilecek.

Bazı il ve ilçelerde adaylarını kamuoyuna duyuran MHP'de, il başkanlarından, seçim için partinin ilke ve prensiplerine uygun davranan, toplumda ve bulunduğu bölgede çalışmalarıyla itibarlı adaylar belirlenmesi için faaliyetlerini hızlandırmaları istenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, AK Parti ile yapılması öngörülen ittifak ve bu ittifakın ruhuna uygun davranılması konusu ile ekonomik gelişmelerin gündeme geleceği toplantıda, il başkanlarının, belediye başkan adaylarıyla koordineli çalışmaları da ele alınacak.

Yerel seçimde aday olarak mevcut belediye başkanlarını da değerlendirecek parti yönetimi, bu kapsamda il başkanlarının ve teşkilatın bilgisine ve referansına başvuracak.

- Partiye aidiyet bağı azalan aday olamayacak

MHP liderinin, bu toplantının ardından belediye başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu arada, parti yetkilileri, partinin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanlarının, yerel seçimde kesinlikle aday gösterilmeyeceğini bildirdi.

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