Bahçeli, il başkanlarını toplayacak

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, il ba\u015fkanlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\nMHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Edip Semih Yal\u00e7\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Bah\u00e7eli taraf\u0131ndan il ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n, 17 Ocak Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc K\u0131z\u0131lcahamam Patalya Otel'e \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.Herkes ak\u0131n ak\u0131n oraya gitti!Koray Ayd\u0131n: T\u00fcrkiye'nin belediye tablosu de\u011fi\u015fecekAk Partili Usta: T\u00fcrkiye'de insan haklar\u0131 ihlali oldu\u011funu s\u00f6ylemek abesle i\u015ftigal
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