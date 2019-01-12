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Bahçeli, il başkanlarını toplayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 16:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Ocak'ta il başkanlarıyla bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla görüşecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli tarafından il başkanlarının, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam Patalya Otel'e çağrıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeli İl Başkanları toplantı

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