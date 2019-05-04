Bahçeli: İnsanlık canavarlarını imha etmek hepimiz için vatan görevi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle mücadelenin amansız ve acımasız şekilde sürdürülmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, twiiter hesabından paylaştığı mesajında, bugün alınan şehit haberlerinin Türkiye’yi yasa boğduğunu belirterek, "Bugün aldığımız iki ayrı kara haber yüreklerimizi kavurdu, milletimizi acıya ve yasa boğdu. Teröristler bir kez daha vatan evlatlarımıza kast etti. Ancak yılgınlığa düşmek, yeise kapılmak, yorgunluk emaresi göstermek söz konusu değildir, aksini düşünenler boş bir hayalin içindedir. Suriye’nin Azez Bölgesi’nde PKK/YPG’li canilerle çıkan çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken, bir binbaşımız da yaralandı. Hakkari sınırındaki bir üs noktasına caniler tarafından Irak’ın kuzeyinden yapılan hava atışı sonucunda 3 Mehmedimiz şehit, birisi de yaralandı" ifadelerini kullandı.