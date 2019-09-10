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Bahçeli: İnsanlık düşmanlarına hala silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yuvalanmış teröristleri Hüseyni mücadele ruhuyla tesirsiz hale getirip milli bekamızı güvenceye kavuşturmak önümüzdeki en temel gündemdir.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yuvalanmış teröristleri Hüseyni mücadele ruhuyla tesirsiz hale getirip milli bekamızı güvenceye kavuşturmak önümüzdeki en temel gündemdir. Güvenli bölge, ortak devriye derken insanlık düşmanlarına hala silah sevkiyatı yapan ABD ise samimiyetsizdir" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı Kerbela mesajında bazı acıların üzerinden asırlar geçse de inanmış gönülleri yakıp kavurduğunu bildirdi. Kerbela'da yaşanan vahşetin hafıza kayıtlarından çıkmadığını ve çıkmayacağını kaydeden Bahçeli, "Kerbela’da dökülen tertemiz kanlar, kastedilen ve katledilen ihlaslı ve imanlı canlar hepimizin ortak yürek yarasıdır. Efendimizin, 'Reyhanım' diyerek sevip kucakladığı aziz torunu Hz. Hüseyin ve aralarında Ehl-i Beyt’in muhterem mensuplarının da bulunduğu 70’i aşkın kişi Kerbela’da hunharca şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin şehit olmuştur, ama insanlık ve İslam nezdinden masumiyetin ve mazlumiyetin simgesi haline gelmiştir. Hz. Hüseyin hasret ve saygıyla anılırken, Yezid ve çetesi lanetlenmiştir. Kerbela Vakası’nı doğru okumak, bununla kalmayıp gerekli ders ve sonuçları dosdoğru çıkarmak İslam toplumlarının geleceği açısından acil ve mecburi bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.
'ABD SAMİMİYETSİZDİR'
Hz. Hüseyin'in, 'Zilleti kabul edenlere yazıklar olsun' sözünü hatırlatan Bahçeli, mesajında Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye silah sevkiyatı yapan ABD’yi eleştirdi. Bahçeli mesajında şunları söyledi:
"Fırat’ın doğusuna yuvalanmış teröristleri Hüseyni mücadele ruhuyla tesirsiz hale getirip milli bekamızı güvenceye kavuşturmak önümüzdeki en temel gündemdir. Güvenli bölge, ortak devriye derken insanlık düşmanlarına hala silah sevkiyatı yapan ABD ise samimiyetsizdir. Kerbela'dan sızan kanı dindirmenin yolu, bölgesel huzur ve güvenliğin sağlanması kahramanca ve korkusuzca harekete geçmeye bağlıdır. Yezid’in kaybetmesi için Hz. Hüseyin'in birlik ve beraberlik çağrısı Türk milletinin müdahalesiyle tesis ve temin edilmelidir. Öncelikle Efendimiz Hz. Muhammed’e, şehadetinin 1380'inci yılında Hz. Hüseyin'e, Kerbela şehitlerine, Ehl-i Beyt’in aziz büyüklerine selat-ü selam olsun diyor, mukaddes anılarını hürmet ve rahmetle yad ediyorum."
Bahçeli, mesajının sonunda bugün Irak'ın Kerbela şehrinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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