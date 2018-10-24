Bahçeli ittifakı neden bozdu?

İki partinin yerel seçimlerde birbirinin en büyük rakibi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçime AKP ile 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce kurdukları Cumhur İttifakı’ndan bağımsız gireceğini açıklaması, AKP ile MHP’nin genel af ve öğrenci andı konularında yaşadıkları görüş ayrılıklarının derinleşmesinin üstüne geldi.

TBMM grup toplantılarından önce genellikle konuşma metni gazetecilere dağıtılan Bahçeli, bu kez metnini dağıttırmayınca Ankara’da dikkatlerin üzerine çevrildiği isim oldu. Bahçeli, yerel seçimde AKP ile ortak aday göstermektense, kendi adaylarını göstermeye kararlı olduklarını duyurdu. Bahçeli’nin “ittifakta yokuz” şeklindeki çıkışına grup toplantısından hemen sonra “Sadece yerel seçimde ittifak yok. Cumhur ittifakı sürüyor” sözleriyle açıklık getirmesi, AKP ile MHP’nin yerel seçime dönük "stratejik hesaplar" içinde olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Peki Bahçeli neden böyle bir karar aldı? Ankara’da siyaset kulislerini yakından izleyen gazetecilerden Sedat Bozkurt, milletvekili seçimlerinde AKP'ye oy veren MHP'lilerin yüzde 20’sinin yerel seçimde AKP’ye oy vermeyeceğinin 24 Haziran seçimleri sonrasındaki anketlerle ortaya konduğunu söylüyor. 24 Haziran seçimlerinde AKP’nin yüzde 7-8 oranında oy kaybettiğini ve bu oyların yüzde 6’dan fazlasının MHP’ye gittiğinin de gözlemlendiğini hatırlatan Bozkurt, “Bahçeli bunu gördü. AKP’den kaçan oylar MHP’ye gidiyor” diyor. Özellikle taşrada AKP ile MHP’nin birbirlerine ciddi rakip olduklarını anlatan Bozkurt, genel af ve öğrenci andı yüzünden yaşanan gerilimin taşrada MHP tabanında memnuniyet yarattığını dile getiriyor. Bozkurt, “Bahçeli kendi adaylarıyla yerel seçime girerse MHP’yi daha da güçlendireceğini düşünüyor ki, haklı. Bu yüzden stratejik bir hamle yaptı. Zaten her iki partinin parlamento ve bürokrasideki ittifakları sürecek. Sonuçta ortada çok da değişen bir şey yok” yorumu yapıyor.