Bahçeli: “Kapatılma Talepli İddianame Yüreklere Su Serpti”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, talebi doğrultusunda HDP’nin kapatılması yönünde resmi adım atılmasını memnuniyetle karşıladı. Bahçeli, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir” dedi. Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kongresi’nde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile yürüttükleri Cumhur İttifakı’nı “kader birliği” olarak tanımlayarak, muhalefet partilerini sert sözlerle hedef almaya devam etti. Bahçeli, HDP’nin terör örgütü PKK’yla birlikte hareket ettiği suçlamalarını yineleyerek, muhalefet partileri CHP ve İyi Parti’yi de bir kez daha HDP’yle gizli ortaklık kurmakla suçladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) serbest bırakılmasını talep ettiği ancak halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’a yönelik “terörist” suçlamasını tekrarlayan Bahçeli, özellikle Demirtaş’ın siyasi tutuklu olduğu ve serbest bırakılması gerektiği yönündeki yaklaşımı nedeniyle CHP’yi sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, “HDP, PKK’dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. HDP’yle ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bilakis hıyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? Karşısında mıdır? İyi Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK’yla kol kola yürümeye devam mı edecektir? Tamam mı diyecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir” dedi.

“Andımız” bölümünü okudu, salon ayağa kalktı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak milliyetçi çizgi temsilcisi oldukları iddiasını vurgulayan Bahçeli, okullarda öğrenci andının okutulmaması yönündeki gelişmeye karşı tutum değişikliği olmadığını işaret etti. CHP’nin öğrenci andının okutulması çağrısından rahatsızlık duyduğu gözlemlenen Bahçeli, andın bir bölümünü kürsüden seslendirdi ve bu sırada salondaki MHP’liler de ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Bahçeli, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. ‘Türk’üm’ deriz, ‘doğruyum’ deriz, ‘çalışkanım’ diye sesleniriz, adımızdan, ahlakımızdan, anılarımızdan ve andımızdan şu bu istedi diye asla vazgeçmeyiz. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP Sözcüsü’ne (Faik Öztrak) diyorum ki, senin her yerin zift gibi kara olmuş haberin yok, her sözün kendin gibi laçkalaşmış bildiğin yok. İlle de pembe arıyorsan önce kendine bakmalısın, fakat buna bile yüzün yok. Bu arada (CHP Lideri) Kılıçdaroğlu’na da tavsiyem; aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız’a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımızı söylemek size yakışacaktır” tepkisini gösterdi.

Demokrasi talebini “Türkiye’yi uçuruma çekmek” olarak yorumladı Türkiye’nin AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamaması, insan hakları alanında gerilemesi demokrasisi açısından uluslararası kamuoyunda tartışılıyor. Ancak Bahçeli, “Türkiye’nin Polonya ve Macaristan gibi ülkelerle birlikte ciddi şekilde otoriterleştiği” yönündeki uluslararası tespitlere sert tepki göstererek, Türkiye’nin tam tersine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle demokratikleştiği görüşünü savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suikastın adı özgürlük değildir, insanlık değildir, insan hakları hiç değildir. Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin ‘önüne arkasına bakalım’ demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında da devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söylemiyor. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İyi Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Kaldı ki, İP’in Başkanı (İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener) Cumhur İttifakı’nı tanımlarken; etle tırnak gibi demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş, kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf ve teyit etmiştir” diye konuştu.

“Türk Tipi Başkanlık Modeli’ndeyiz, parlamenter sisteme dönüş yok” Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tarihi bir reform gerçekleştirdiğini ve bunun Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine dayandığını söyleyen Bahçeli, parlamenter sistemdeki “teklemeler, tıkanmalar, kutuplaşmalar, kafa karışıklıkları, karar sürelerindeki çalkantıları” yeni sistemle aştıkları görüşünü savundu. Yeni sistemi de “Türk Tipi Başkanlık” olarak adlandıran Bahçeli, muhalefet partilerince parlamenter sisteme geri dönüş talebinde bulunulmasını sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, “Türk devlet felsefesine müzahir olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işin özünde Türk Tipi Başkanlık Modeli’nin farklı bir isimlendirmesidir. MHP olarak 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Buna karşılık, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir, eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, şu işe bakınız ki, terörist Selahattin Demirtaş’tır. Zillet ittifakının, ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ ezberi; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Artık Parlamenter Sisteme geri dönüş yoktur. Milli iradenin tartışmaya açılması, 2,5 yılını doldurmuş yeni sistemi karalama yarışı demokratik bir haktan öte; baskıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, hazırlıksız, tahammülsüz ve tahakkümcü bir siyaset ayıbıdır” dedi.

“Erken seçim olmayacak Türkiye rotasından çıkmayacak” MHP’nin Cumhur İttifakı’nda kalmaya devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, “Tarafımız bellidir, o da Cumhur İttifakı’dır. 2023’de Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Erken seçim diye tutturanlar, erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı’nın tavizsiz ve tavsamaz kararı budur. Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’de yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı’yla ulaşılacaktır. Bu cumhurun sözüdür. Türk milleti zilleti değil, zaferi; PKK-FETÖ ittifakını değil, cumhurun ittifak ziynetini seçecektir. Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır” diye konuştu.

Siyasi partiler, seçim mevzuatı ve Meclis İç Tüzüğü değişikliği talep etti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin siyasi, hukuki ve ekonomik reformlarla kökleştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Ekonomik Reformlar Paketi’ni destekleyeceklerini dile getirdi. Bahçeli, “Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmelidir. Seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır. TBMM İç Tüzüğü yeni sistemle uyumlu ve Meclis çalışmalarıyla ahenkli hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamu Kurumu Niteliğindeki Mesleki Kuruluşlarının yasal ve hukuki yapısı titizlikle gözden geçirilmelidir. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş değişikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Siyasi maksatlarla ve ekonomik gayelerle bir partiyi parlatıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır. Temiz toplum, temiz siyaset, temiz yönetim tezahür etmeli, kalpazanlar, çıkarcılar, çarpık zihniyetler, millete husumet besleyen mihraklar, hukuk tanımayan kimliksizler afişe edilip ayıklanmalıdır” dedi.