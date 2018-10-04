Bahçeli: Katiller doğdukları güne lanet edecekler

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Batman'da 7 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet edecekler" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bahçeli, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 asker için, "Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık. Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk. Allah şahit, hepsinin kahraman olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman'da şehit düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine, beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar" ifadelerini kullandı.

'ONLAR KAHRAMINDI'

"İzmir'den Antalya'ya, Eskişehir'den Ankara'ya, Amasya'dan Samsun'a, Balıkesir'den yurdun dört bir köşesine al bayrak olduk tabutlara sarıldık, ağıt olduk semalarda yankılandık, milli ant olduk hainlerin tepesine ateş olup düşeceğimiz günlere odaklandık" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Özgürcan İnce, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Ali Hekim bugün şehit düşüp milli gönüllerde yükseldiler. Onlar kahramandı, onlar korkusuzdu, onlar vatan sevdalısı, millet âşıklarıydı. Şimdi peygamberlere komşu oldular, tartışmasız uçmağa vardılar. Tereddütsüz en yüce makama ulaştılar. Tertemiz kanlarıyla arşın çatısına mühür vurdular."

'KATİLLER DOĞDUKLARI GÜNE LANET EDECEKLER'

Teröristlerin hesaplarının mahşere kalmayacağını vurgulayan Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz. Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet edecekler. Cehaletin ve ihanetin çirkin harabelerini bir bir yıkacağız, yerine kutlu ve sağlam milli bir abide, bekamızın ebedi bir anıtını dikeceğiz. Milli birlik ruhu, milli dayanışma ve kenetlenme azmi bütün tahrip ve teşvişi, bütün çukur ve çürük tahriki yerle yeksan edecektir."

'TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Teröre karşı gerekenin milletçe yapılacağını ve bunun başarılacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"İhanet, iman duvarını aşamayacak. Canilik, cesaret sınırını geçemeyecek. Türkiye'yi kafeslemeye, kanadını kolunu kırmaya, istiklal ve istikbaline kastetmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerin takati yetmeyecek, nefesleri yetişmeyecektir. Kahraman şehitlerimizin şehadetleri makbul ve mübarek olsun. Aziz ruhları şad ve Rabbim'in rahmetiyle mükâfatlansın. Yaralı kardeşlerimiz şifa bulsun; hepimizin, vicdanı kurumamış herkesin, büyük Türk milletinin, muhterem ailelerinin ve silah arkadaşlarının başı sağ olsun."

'BÜYÜK LAFI DİNLE'

Açıklamasında isimi vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bellemiş; 'Tekeden süt çıkmaz.' Bize 'saray yancısı, saray paspası, lastik' diyen, üzerine binip bir daha da inmediği kıratıyla karanlık vadiler, katran geceler dolaşan Secah Bint Haris'te adap, edep, erdem, insaf, irade, millilik ve siyasi ahlak görülmez, aransa da bulunamaz. HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyordu. PKK'lı Demirtaş için af istiyor, CHP'nin yörüngesine gönüllü şekilde giriyordu. Takmadığı maske, yapmadığı makyaj yoktu. FETÖ'nün dümen suyundaydı. Kalkmış MHP'ye eylem ve fikir ortaklarıyla saldırıyor, hakaretler sıralıyor; hadi oradan. Bu Hanımefendi'ye son ihtarım; Bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle."

'KEMAL DERVİŞ'İ ÇAĞIRAN DA MERHUM ECEVİT'TİR'

CHP ile İYİ Parti'nin aynı mahzende, aynı zehre kaşık salladığını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"McKinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Düyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar. Amaç belli; yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var; yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye'yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. McKinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur. Yeni Ekonomi Programı bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için danışmanlığa ihtiyaç duyulması, bu hususta siyasi tercih ve takdir hakkının 60'tan fazla ülkede ofisi bulunan uluslararası bir kuruluştan yana kullanılması kendi içinde tutarlıdır. McKinsey IMF değil, Düyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF'den anlarlar ne de Düyun-u Umumiye'yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz. Muhalefet etmek önüne geleni karalamak, gördüğüyle kavgaya tutuşmak değildir. Muhalefet marazi olursa, muvaffakiyet hüsran olur. Türkiye'ye yabancı yatırım çekilsin isteniyorsa, küresel ekonomik saldırının toz bulutunun dağıtılması arzulanıyorsa, gerek ve ihtiyaç duyulan konularda icra yetkisi, kredi verme durumu, dayatma ve şantaj planı olmayan bir denetim şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki? CHP'nin ekonomiden sorumlu şahsı zırvalamış ve dikişi patlamış yama gibi siyasi yırtılma yaşamış. Kemal Derviş'i davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağı olduğumuzu söylemiş. Kendisini de Hazine Müsteşarı olarak atayan kararnamenin altında imzam olduğunu dile getirmiş. Bu şahsı DPT Müsteşar Yardımcılığı görevinden alan benim. Hükümetin DSP kanadı Müsteşar atama iradesi gösterince koalisyon adabı gereğince üçlü kararnameye imza atan yine benim. Kemal Derviş'i çağıran da merhum Ecevit'tir. Ha bugünkü aklım olsa, pire için de yorgan yakardım."

