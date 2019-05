Bahçeli: Kılıçdaroğlu dokunulmazlığının kaldırılmasını istesin, ilk oy benden

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik 'çete üyeleri' dediğini belirterek, suç işlediğini söyledi. Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istesin; ilk oyu ben vereceğimi ifade ediyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını değerlendirdi. Bahçeli, Türk milletinin huzura ve dirliğe duyduğu özlemin fazla olduğunu vurgulayarak, "Sıkılı yumruklar açılmalıdır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Gerilimler hafifletilmelidir. Gönüller alınmalı, dargınlıklar bir kenara atılmalıdır. Milli birlik ve kardeşliğimizin üzerindeki kâbus bulutları dağıtılmalıdır. Türkiye'mizin ufkunu perdeleyen, milletimizin umut ve heyecanlarını örseleyen ne varsa bertaraf edilmelidir. Mübarek Ramazan günlerinin hepimiz için bir muhasebe, bir murakabe dönemi olması başlıca dileğimdir. Tereddütle geçireceğimiz vakit kalmamıştır. Oyalanamayız, karanlık senaryoları alttan alamayız. Türkiye’nin katılaşan sorunlarının çözümü konusunda herkesin söyleyecek bir sözü, atacak bir adımı muhakkak surette vardır ve olmalıdır. Yeter ki, samimi olunsun. Yeter ki, ortak akla saygı duyulup riayet edilsin. Yeter ki iyi niyet hâkim ve hadim olsun. Kutuplaşarak mesafe alamayız. Kavgayla zaman kaybedemeyiz. Ya adil ve adaletli şekilde bölüşüp çok olacağız, aynı zamanda tok olacağız, ya da ağır ağır ve ağrılı şekilde bölünüp yok olacağız" diye konuştu.

'YSK, MİLLETİMİZİN YÜREĞİNE SU SERPMİŞTİR'

Bahçeli, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ile ilgili verdiği kararı olumlu bulduklarını, adaletli karar olduğunu belirterek, "YSK, İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK, oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur. Bu çerçevede İstanbul seçimleri üzerinde yapılan tartışmalara son verilmiştir. YSK'nın söz konusu kararına elbette tartışmasız saygı duyuyoruz, herkesten aynı tavır ve ahlaki tutarlılığı bekliyoruz. YSK’nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine 'çete üyesi', 'hukuk cinayeti işlediler' gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır" dedi.

'İTTİFAKIN AK PARTİ'YE YARAMADIĞINI İLERİ SÜRDÜLER'

MHP lideri Bahçeli, 'cumhur ittifakı'na yönelik sistemli ve planlı tezgah ve tuzaklar ile ilgili söyleyecekleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’nın bulanmasını, budanmasını, karışmasını, hatta kopmasını arzulayan müfsit ve münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Görülen odur ki, zillet cephesine figüranlık yapanlar beklenen tepkilerini peş peşe vermişlerdir. Sanki saklandıkları deliklerine çomak sokulmuş, sanki can havliyle dışarı fırlamışlar, ardından da fitne oklarını fırlatmaya başlamışlardır. Bunlar mayalarına ve mizaçlarına uygun olanı yapmışlardır. Meğerse ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış, ne çok müptezelin karın ağrısı bulunuyormuş. Televizyonları açın, balık istifine dönen, peşin satanlar gibi koltuklarına kurulmuş zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bunlar çoğunlukla kazı koz anlarlar. Bal alacakları çiçeği bilirler; ama kanatları olmadığından bir türlü uçamazlar. Şahinlik taslayıp sinek avına çıkarlar, zaman olur, kedinin boynuna ciğer asıp yoruma başlarlar. Kağnı gölgesinde yürürler, kendi gölgesi sanırlar. Bilmeden çok şey söylerler; ama boş söylerler, kem söylerler, yalan söylerler. İttifakın AK Parti'ye yaramadığını, MHP'nin AK Parti’nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler, ahlaksızca ileri sürdüler."

'CUMHUR İTTİFAKI, MİLLİ MÜCADELE HAMURUDUR'

Bahçeli, 'cumhur ittifakı' üzerinde yapılan kirli yorumların yalan ve aldatma olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür. Biz siyasi çetele tutmadık. Biz siyasi hesap yapmadık. 'Üç belediye eksikmiş, beş belediye fazlaymış' demedik. İkbal kaygısına düşmedik, istikbalimizi ihmal etmedik. Siyasi çıkar gayesiyle ittifakımızın çatısını örmedik. Mert olduk, adam gibi tavır aldık, dik durduk, milli bekamızın etrafında çelikten irademizle birleştik, bütünleştik. AK Parti’yle ittifakımız birilerini niye rahatsız ediyor? Cumhur İttifakı’nın varlığı birilerini neden ürkütüyor? Bunların diline bakarsanız ballı şeker, kalpleri ise zehirli şekavet. Cumhur İttifakı’ndan PKK memnuniyetsiz, FETÖ huzursuz, CHP dünden hazımsız, İP deseniz o hepten kopuk ve keyifsiz. Cumhur İttifakı dediniz mi HDP’yi hafakanlar basar, Türk ve Türkiye düşmanlarının şaftı kayar. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’nin yeni bir Çanakkale ruhu, Milli Mücadele hamurudur" dedi.

'SEVSİNLER SENİN KAPAĞINI'

CHP'nin İstanbul seçimlerine hile karıştırdığını savunan Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP’nin parti yöneticileri YSK’nın son karar için toplanacağı pazartesi gününe kadar, tehdit edici, terbiye dışı ifadelerle son kozlarını oynamışlardır. YSK üyelerine 'Kızılay’da yürüyemezseniz, yüzünüze tükürürler' diyen CHP’nin çarpık bir grup başkanvekilidir. Yüce Divan hatırlatması yapan, 'sandıkta kazanılan bir seçimi masada çalmak için düğmeye basıldı' diyen CHP’nin iflas etmiş sözcüsüdür. CHP’nin malum sözcüsü diyor ki; 'Belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz T.C. ibaresini tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi?' CHP Genel Başkanı da dünkü grup konuşmasını perişan bir ruh haliyle yapmış, ipliği pazara çıkan, foyası ortaya dökülen bir zihniyet eşliğinde gerçekleştirmiştir. Konuşmasının bir yerinde, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’ni eklediğini ifade etmiş, bunun da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu, ya duymadın, ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi oldu eski çamlar bardak."

'CHP GENEL BAŞKANI NİYE ÖFKE PATLAMASI YAŞAMIŞTIR?'

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"O zaman, YSK’nın iddiaları araştırmasından CHP’li yöneticiler neden telaşlanmışlardır? Nedir onları korkutan, gocunduran? CHP Genel Başkanı niye öfke patlaması yaşamıştır? İP’in başındaki şahıs niye su kaynatmıştır? HDP’yi hoplatan nedir? Adaletin yerini bulması sağlanmasın mı? 'Bu iş bitti' diyenlere açık açık söylüyorum; hayır iş bitmedi, işte şimdi yeniden başlıyor. Dedik ki, son sözü hukuk söyleyecektir, son söz YSK’nındır. YSK'nın vereceği kararı maşeri vicdana uygun olduktan sonra saygı duyacağımızı devamlı suretle seslendirdik. Israrla İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinin hukuki bir zorunluluk olduğuna vurgu yaptık. Şaibe ve şüpheyle anılacak bir seçim sonucunun İstanbul’a hiçbir yararının dokunmayacağını ifade ettik. YSK’nın kararına akıllara ziyan ve 'darbe' diyenler asıl siyasi cuntacıdır, gerçek sicilli darbe severlerdir. YSK üyelerini isim isim hedef gösterip 'çete mensubu', 'satılık adamlar', 'kul hakkı yiyenler', 'hukuk cinayetinin failleri' diyen kim varsa millet hasımı, itibar celladı, demokrasi hazımsızıdır."

Terörle mücadele konusunda her türlü fedakarlıkta bulunacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Diyorum ki, terörle mücadelenin bedeli ne olursa olsun sonuna kadar, gittiği yere kadar, dibine kadar sürdürülmeli, ihanetin kökü kurutulmalıdır. Karşımıza kim çıkıyorsa çıksın, teröristlerin arkalarında kimler duruyorsa dursun, hepsine hodri meydan. Cansa can, kansa kan, bedelse bedel, bu vatana, bu millete, milli bekaya feda olsun" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTESİN'

Bahçeli, TBMM'de grup toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YSK üyelerine yönelik 'çete üyeleri' dediğini belirterek, suç işlediğini öne sürdü. Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu dokunulmazlığının kaldırılmasını istesin, ilk oyu ben vereceğimi ifade ediyorum" dedi.

'AKP'YE VEFASIZLIK YAPIYOR'

MHP lideri Bahçeli, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, YSK'nın İstanbul seçiminin iptaline ilişkin kararıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine ise "Sayın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'daki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmesi inandırıcı değildir. Kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek iki üzüntüyü yaşadığını söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için 3'üncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum; AKP'ye vefasızlık yapıyor; ama MHP'nin de politikasına saygı duysun, onu diyorum" diye konuştu.