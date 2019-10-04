HABER

Bahçeli: Kılıçdaroğlu için mahkeme yolu açılmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve HDP arasındaki ilişkilerin incelenmesi için 3 milletvekilinden oluşan bir komisyon kurduklarını söyledi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve HDP arasındaki ilişkilerin incelenmesi için 3 milletvekilinden oluşan bir komisyon kurduklarını söyledi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edildiğini, diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedeflerinin tahrip ve tahrif edildiğini kaydetti. Bahçeli, "Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir" ifadelerini kullandı.
'CHP PKK'DAN MEDET UMAR HALE GELDİ'
Bahçeli, CHP'nin tamamıyla kontrolden çıktığını, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulduğunu, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaştığını ifade ederek, "CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bilhassa CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır" dedi.
Türkiye'nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odakların milli güvenliğime tehdit saçan, milli bekaya meydan okuyan merhale ve mevkiye geldiğini söyleyen Bahçeli, "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP, hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır" şeklinde konuştu.
CHP-HDP İLİŞKİSİ İÇİN KOMİSYON
MHP Başkanlık Divanı’nın kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan bir komisyon kurulduğunu açıklayan Bahçeli şu mesajları verdi:
"Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır. MHP Başkanlık Divanı’nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla komisyon görevlendirilmiştir: Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır."
'HERKES AKLINI BAŞINA ALMALIDIR'
Devlet Bahçeli, Türkiye ve MHP üzerinden hesap yapanlar olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye ile birlikte MHP üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur. Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye’nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir. MHP’yi görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır" diye konuştu.

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Şentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline geldiŞentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulundu

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Diğer Haberler
MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Süleyman Soylu çakar lambalarıyla ilgili açıklama: Uygulama 1 Kasım itibariyle başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bolu'da mikrofonsuz konuşma

Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu

MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak

MHP'li Semih Yalçın'dan flaş açıklama

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'ye: Atatürkçülükten uzak, HDP'nin kötü bir taklidi

AK Partili Turan'dan CHP'ye: Atatürkçülükten uzak

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan son bilgiyi açıkladı

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.