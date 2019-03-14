Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor?

Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, ''Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cürreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu ya aklıyla zoru vardır ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Burada halka seslenen Bahçeli, Aksaray Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın olmadığını, iki partinin adaylarının ayrı olduğunu hatırlattı. Bahçeli, ''AK Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz'' diyerek üslup ve sözlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

'CHP ROTAYI ŞAŞIRMIŞ'

Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, ''Zillet ittifakını oluşturan CHP'si, İP'i, HDP'si, ÖDP'si, SP'si, Cumhur İttifakı için devamlı dedikodu yayıyorlar. Devamlı açığımızı arıyorlar, devamlı fitne, fesat çıkıyorlar, Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar, milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, melanet, hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar" dedi.