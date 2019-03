Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? (2)

NEVŞEHİR'DE KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'ın ardından Nevşehir Diriliş Meydanı'nda partisinin düzelediği mitingde halka hitap etti. Nevşehir'de AK Parti ile omuz omuza olduklarını belirten Bahçeli, "Onlarla ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, istikamet ve irademiz birdir. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin izindeyiz, onun öğüt ve ilkeleriyle yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için 'Cumhur İttifakı' diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muhasım güç dayanamaz. Ayrılırsak, ayrı düşersek kaybederiz. Birbirimize mesafe koyarsak, birbirimizden koparsak cephemiz çöker, kalemiz düşer. Buna da hakkımız yoktur. Kaldı ki, zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın çelik gibi bir imana, demir gibi bir cesarete, sarsılmaz bir inanca, savrulmaz bir iradeye sahip olduğunu herkes bilmelidir. Biz Nevşehir'iz, birlikte Türkiye'yiz, hep beraber büyük Türk milletiyiz" diye konuştu.

'İŞLERİ GÜÇLERİ FİTNE FESAT'

Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, "Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz, nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz. Zillet ittifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp, yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP- İP- HDP- SP- ÖDP zillette buluşmuş, zilletle bütünleşmiş, Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlar" dedi.

'BUNCA ŞEHİDİ NİYE VERDİK?'

CHP ve İYİ Parti'nin bir numaralı destekçisi olduğunu ileri sürdüğü HDP'nin 'Kürdistan' dediğini, batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsettiğini belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. 'Kürdistan' demek bölünme demektir. 'Kürdistan' demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de 'Kürdistan' yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik? Bunca yıldır niye terörizmle mücadele ettik? Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bin yıllık kardeşliğimizin helal ve onurlu mensuplarıdır. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz geleceğimizi ay yıldız al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilinsin ki, tescilli vatan hainidir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU, UZAKLARA SAVRULMUŞTUR'

Bahçeli, ekonomiyi çökertmek için her taraftan saldırılar yapıldığını vurgulayarak, "Bekamızı düşürmek için fitne çukurları kazıyorlar, kardeşliğimize balta vurmanın yollarını arıyorlar. Uyurken ihaneti sayıklıyorlar, uyanıkken melanet planlıyorlar. Biliniz ki, CHP Genel Başkanı Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin şeameti ile ikame etmeye kalkmıştır. Bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı, PYD ve YPG'nin paydaşı olmuştur. 'PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. Bu ne alçaltıcı bir durum, bu ne köhneliktir?" diye konuştu.

'CHP, İŞGALDEN KURTARILARAK ATATÜRK'ÜN RUHU ŞAD EDİLMELİDİR'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, PKK/PYD/YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıktığını savunan Bahçeli, "Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK'nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır. CHP'ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir 'dur' demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad edilmelidir. Bu olmazsa, yarınımız karanlıkta, birlikteliğimiz sallantıdadır. CHP- HDP- İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Tencere yuvarlanmış yatağını bulmuş, hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur" dedi.