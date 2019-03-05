Bahçeli: Kılıçdaroğlu, şahsımdan özür dilemek mecburiyetindedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Trump'ın geçen 14 Ocak'ta Türkiye ekonomisine yönelik tehdidine kendisinin tepki vermediğini söylemesine, yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Trump'ın tehdidine karşı, TBMM grup konuşmasındaki eleştirilerini hatırlatan Bahçeli, "CHP Genel Başkanı şahsımdan, partimizden ve özellikle büyük Türk milletinden özür dilemek mecburiyetindedir. Şayet buna yanaşmazsa kendisi her zaman 'yalan fabrikası' diye anılacak ve bu şekilde tanımlanacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı televizyon programında, "ABD Başkanı Trump'ın, 14 Ocak 2019'da Twitter mesajı olarak paylaştığı; 'Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'. sözlerine, Bahçeli tepki verdi mi? Hayır" dediğini söyleyerek, büyük bir yalana imza attığını belirtti.

'TAM BİR SUÇÜSTÜ HALİDİR'

Bahçeli, "Ayrıca ufkumuzun olmadığını, beka sorunu bulunmadığını, halkı suçladığımızı, hukuk ve demokrasiyi bilmediğimizi yalana bin yalan katarak iddia ve ifade etmiştir. Söz konusu televizyon programında adeta mayına basan, gerçek yüzünü ifşa eden bu şahsın, YPG'yi/PKK'yı kast ederek 'Onlar bize mi saldıracaklar?' sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir. Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin neden bir beka seçimi olduğunu zillet faillerine bakan, zillet temsilcilerini dinleyen her vicdan sahibi insanımız kabul ve tasdik edecektir" dedi.