Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-ı Milliye değil olsa olsa Kuva-i İnzibatiyedir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat’ta düzenlediği mitingde halka hitap etti. Yozgat Cumhuriyet Alanı'ndaki mitingde konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri ve onlara destek veren partileri eleştirdi. Bahçeli, "Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır. Bu Kılıçdaroğlu’ndan kurtulun, CHP’ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın. Kim ne söylerse söylesin, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak isteyenlerin boş durmadığını ifade eden Bahçeli, şöyle dedi:

"24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar, 31 Mart’a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her çirkefliğe, her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar. İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Bekamızı tehdit edenler kuyrukta. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarıldılar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplandılar. 'Lider ülke Türkiye' ülkümüzü yok sayanlar kapı kapı fitne taşıyorlar. Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını tanıyorsunuz."