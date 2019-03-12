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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'DE KONUŞTU MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ın ardından partisinin Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir (2)

KIRIKKALE'DE KONUŞTU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ın ardından partisinin Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Diyor ki, 'Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Silah fabrikasının satışına onay veren milliyetçi olmaz'. Şu yalana bakın, karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz. Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken 'var' diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump'a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Sandık ittifakından bahsediyor, demokrasi güçlerinden söz ediyor, tamamen uydurma, bütünüyle hayal mahsulü" dedi.
'CHP'DE GÜVEN KALMAMIŞTIR'
Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'nın satılmadığını, yalnızca işletme hakkının 25 yıllığına devredildiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:
"Satış yokken 'var' diye çığlık atmak yalancılığın daniskasıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak, yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki, Aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanının yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir. İP aynı yolun yolcusudur. Bu CHP'de güven kalmamıştır. Bu CHP'de vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Zillet ittifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor; ama kazdıkları kuyuya kendileri düşecek."

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir (2)

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