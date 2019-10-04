Bahçeli: ‘Kılıçdaroğlu’nun Dokunulmazlığı Kaldırılsın’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar sonrası yaptığı açıklamada hedefinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bahçeli, yazılı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) “terör örgütü” ile işbirliği ilişkisi içinde hareket ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması için mahkeme yolunun açıldığını söyledi. MHP, Bahçeli’nin 23 Eylül’de üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde ayaktan tedavi edilmesi sonrasında sağlık durumuyla ilgili iddialardan ciddi rahatsızlık duyuyor ve bu iddialardan CHP’lileri sorumlu tutuyor. MHP, Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili “ölüm riski olduğu” gibi spekülasyonların CHP kaynaklı olduğunu savunuyor. Dün gece Bahçeli’nin Bilkent semtindeki Ankara Şehir Hastanesi’nde tetkikleri için kısa süreli gitmesi ardından başkent kulislerinde “kalp pilinde sıkıntı yaşandığı” iddiası yansıyınca bugün CHP’ye yönelik sert tepki Bahçeli imzalı yazılı açıklama geldi. Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasıyla CHP’yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef tahtasına koydu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun “HDP dolayısıyla terör örgütü PKK’yla ilişki içinde olduğu” görüşünü öne sürerek, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasını istediklerini bildirdi.

MHP cephesinden Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada gündem oluşması üzerine Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı üzerinden spekülasyon yapan art niyetli mihraklar izansız ve insafsızca haberler uydurmaktadır. Milletimiz ve camiamız bu siyaset simsarlarına itibar etmesin, şükürler olsun, kendisinin sağlığı gayet yerinde. Selamları var” dedi. Bu açıklama MHP’nin resmi Twitter sayfası tarafından da paylaşıldı. MHP Genel Başkan Danışmanı: “Çete gibi hareket edenlerin CHP, PKK, FETÖ yakınlığı…” MHP Genel Başkan Danışmanı Eyyüp Yıldız ise, Twitter aracılığıyla Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili iddialara FETÖ’yü adres gösterdi. Yıldız, özetle, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Başkent hastanesine kontrole gidip, taburcu olduğu günden bu yana özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir. Özellikle FETÖ’nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir. FETÖ’cüler yıllardır sürdürdükleri kini ve nefreti Liderimizin sağlığı üzerinden intikama dönüştürmeye ve şeytani temennileri neyse onun fitnesini yaymak için gayret vermektedirler. Elbette hepsinin savcılık soruşturması üzerinden teknik takibini yaparak, fare gibi saklandıkları deliklerden çıkarıp, bunların hesabını teker teker soracağız. Bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu isimlerin tüm sosyal medya paylaşımlarına bakın adeta tek merkezden yönetilmektedir. Liderimizin sağlığı üzerinden alçakça yapılan yayınları asla unutmayacağız. Bunun hesabını sormak için kararlıyız” mesajlarını paylaştı.

Bahçeli’den “Kılıçdaroğlu yargılansın” çağrısının gerekçesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, bugünkü açıklamasıyla ana muhalefet partisi CHP ve Lideri Kılıçdaroğlu’nu çok sert ifadelerle hedef alarak “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”yle ilgili eleştirileri, kriz yaratmaya yönelik olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun yargılanması için TBMM’de gayret gösterecekleri mesajı veren Bahçeli, buna gerekçe olarak CHP’nin HDP’yle birlikte hareket ettiği ve dolayısıyla CHP’nin PKK’yla ilişki olduğu iddialarını öne sürdü. Bahçeli, “CHP ile HDP’nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır. CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. Türkiye’nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkiye gelmişlerdir. CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı’nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi.

Millet İttifakı’na “Gizli Pazarlık” suçlaması Bahçeli’nin yazılı açıklamasında CHP’nin “Millet İttifakı” kurduğu İyi Parti ve Saadet Partisi’yle işbirliği ilişkisini de “gizli pazarlıklar” ifadesiyle yer aldı. Bahçeli, bu üç partiyle birlikte HDP’nin de aynı ittifakta yer aldığı görüşünü savunarak, “CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır” dedi. Bahçeli, ayrıca MHP Başkanlık Divanı’nın kararıyla “CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı’nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması” için bir Komisyon kurduklarını da açıkladı. Buna göre; MHP Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri olan Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter İsmail Faruk Aksu, CHP-HDP ilişkilerini ve Kılıçdaroğlu’nun siyasi faaliyetlerini izleyecek. “Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır” diyen Bahçeli, böylece Türkiye ve MHP üzerinde oynanmaya çalışılmakta olan oyunları, senaryoları bozacaklarını görüşlerini dile getirdi.