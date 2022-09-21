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Bahçeli klasik otomobiline binip Ankara'yı turladı! Dinlediği şarkı yine şaşırtmadı

21.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde Ankara'da tur attı. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

Bahçeli klasik otomobiline binip Ankara'yı turladı! Dinlediği şarkı yine şaşırtmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da direksiyonuna geçtiği klasik otomobil ile tur yaptı. Bahçeli'ye turu boyunca hayranı olduğu Ferdi Tayfur şarkıları ve bazı partililer eşlik etti.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi. Gezide Bahçeli'ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.


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Ankara Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur klasik arabalar
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