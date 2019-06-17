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Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara’yı turladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 23:33 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un ‘Mahkumların Duası’ şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü. Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.

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