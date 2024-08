Bahçeli-Koç görüşmesindeki o kare gündem olmuştu! MHP liderinden '17-25 Aralık saati' açıklaması

Dün Ankara'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, peş peşe dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyret eden Koç, daha sonrasında ise MHP Genel Merkezi'ne gitmişti. Burada MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Koç, bizzat Bahçeli tarafından kapıya kadar uğurlanmıştı.

FOTOĞRAFTAKİ O DETAY GÜNDEM YARATTI

Bahçeli-Koç görüşmesine ait paylaşılan bir fotoğraftaki detay ise gündem yarattı.

17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili tepkisini saat-takvimle gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin odasından paylaşılan fotoğraflarda 17:25'e sabitlenmiş saat uzun süredir gözükmüyordu. Son ziyaretlerde ise saatin yeniden odada olduğu görüldü.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

Bir anda gündem yaratan fotoğraf karesiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi;

"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir.

Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir.

İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır.

Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır.

Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir.

"GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür.

Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir.

"BU ODAKLARLA GÜNÜ GELDİĞİNDE HESAPLAŞMAK KAÇINILMAZDIR"

Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır.

Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

MHP YÖNETİMİNDEN DE 'SAAT' AÇIKLAMASI

Öte yandan Gazeteci Hande Fırat da MHP yönetiminin kendisine saatle ilgili olarak “FETÖ’nün Türkiye üzerindeki 15 Temmuz’a giden eylemlerinin başlangıç noktasına atıf" dediğini aktardı.

Hande Fırat'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul ederken, makam odasındaki 17-25 Aralık’ ı gösteren saat ile ilgili iddiaları MHP üst yönetimine sordum. MHP üst yönetimi şu yanıtı verdi: 'FETÖ’nün Türkiye üzerindeki 15 Temmuz’a giden eylemlerinin başlangıç noktasına atıf'."

"HESABININ SORULMASI VAADİMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYIZ"

Söz konusu saat ilk kez Bahçeli'nin 2015’te Can Dündar ile gerçekleştirdiği söyleşide kameraya yansımıştı. Bahçeli, saatle ilgili Can Dündar'a “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” açıklamasını yapmıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır