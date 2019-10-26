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Bahçeli: ”Mektubun ABD’ye iade edilmesi en doğru yoldur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ne yapsın yani Cumhurbaşkanı, bize yakışmayan bir üslupla kaleme alınmış mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ne yapsın yani Cumhurbaşkanı, bize yakışmayan bir üslupla kaleme alınmış mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? Amerika Birleşik Devletlerine iade etmesi en doğru yoldur” dedi.
MHP Lideri Bahçeli, Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ABD Başkanı Trump’ın mektubu için, “ABD’nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. Devletlerarası ilişkilerde böyle bir mektuplaşma usulü yoktur. Trump’ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ileride çok daha iyi tanıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimizin birinci yılını aştık. Burada, ana muhalefet yoktur. TBMM düşüncelerini temsil eden siyasi kurumlar vardır. Onlar da ölçü ortaya koymadan değerlendirmeler yapıyorlar. Ne yapsın yani Cumhurbaşkanı, bize yakışmayan bir üslupla kaleme alınmış mektubu hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? Amerika Birleşik Devletlerine iade etmesi en doğru yoldur” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili konuşan Bahçeli, “Sistem bir seneyi aşmış. İşi, gücü bırakıp geri mi döneceğiz? Konuşmak için konuşmak doğru değil” dedi.
Son dönem Türk dış politikasında gelişmeler olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğu ve batı bloklarında Türkiye’nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruş ortaya koymuştur. Bu çok önemli bir olaydır. Özellikle dış politikadaki gelişmeleri, kurulmuş olan diyalogları, ziyaretleri çok yönlü değerlendirerek bu hakkı iade etmek lazımdır. Doğu ve Batı blokları arasında Türkiye ile oynanan oyunu bozan ve ikisini bir araya getirerek milli menfaatler doğrultusunda Türkiye’nin daha da güçlü hale gelmesini sağlayan bir kişidir. Bu hakkı iade etmek lazım. Bunun için ayrı parti kurmaya, muhalefet yapıyorum diye ileri geri konuşmaya gerek yok. Barış Pınarı Harekatı terörle mücadele, Türkiye’nin normalleşmesi, güvenlik, demokrasi, sosyal ekonomik yönden kalkınmalarını sağlamak için tarihi bir fırsattır” şeklinde konuştu.

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