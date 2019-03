Bahçeli Mersin’de (1)

"Bekamız tehdit çıkmazındadır"

Alandaki kalabalığa, "Soruyorum sizlere, Mersin için duruş gösterecek misiniz? Mersin için iradenizi gösterecek misiniz? Mersin’e sahip çıkacak mısınız? Mersin’de Cumhur İttifakı diyecek misiniz?" diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dikkat ediniz; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü risk altındadır. Uyanık olunuz, bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir. Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar, her vasıtayı kullanıyorlar, her yolu mubah sayıyorlar. Maksatları Türkiye’yi bölmektir. Maksatları milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK’yı bunun için besleyip, destekliyorlar. YPG’yi silahlandırıp, önünü açmaları da bu sebepledir. FETÖ’nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye’yi yıkmak için planlanmıştır."

"Zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor, rejim bunalımından çıkar umuyor"

15 Temmuz’da millete kastedildiğini, Türkiye’nin çembere alındığını, zalimlerin havadan, karadan, denizden ülkeyi kuşattığını ve hain kalkışmada 251 vatan evladının şehit edildiğini hatırlatan Bahçeli, "2 bin 193 kardeşimiz de yaralandı. Gelişmeler karşısında Türkiye’nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik. 15 Temmuz’dan sonra hükümet etme sistemi ile ilgili kutuplaşmanın devamına rıza gösteremezdik. Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik, darbe hazırlığını kaynağında kurutmalıydık, bir olmalıydık, iri olmalıydık. Biz hep bunu söyledik, bunu savunduk. Vakit kaybına tahammül yoktu, oyalanmak ülkemizin aleyhine olacaktı. Bu ülke için yeminimiz vardı, vazgeçilemeyecekti. ’Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyerek devletteki çift başlılığı giderelim istedik. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi böyle tesis ve tecelli etti. 31 Mart’ta yeni hükümet sistemine müzahir Mersin’in huzuruna çıkan yerel yönetimlerin varlığı tarihi bir mecburiyettir. Milli beka için bu büyük bir zorunluluktur. Çünkü zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor, rejim bunalımından çıkar umuyor. Sokakların karışmasından, siyasi ve ekonomik karmaşadan gelecek bekliyor. Buna tahammül edemeyiz, Mersin bu zillete izin vermez" dedi.