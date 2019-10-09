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Bahçeli: MHP, Barış Pınarı Harekâtı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekâtı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekâtı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekâtı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" dedi.
Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyasetin devreye girdiğini kaydederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekâtın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekâtı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden, hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekâtı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" ifadelerini kullandı.
'ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM'
"Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir" diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türk milleti ihmal ve inkârı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekâtı’yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükûnet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir. ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır. Barış Pınar Harekâtı’na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun. "

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