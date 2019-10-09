Bahçeli: MHP, Barış Pınarı Harekâtı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekâtı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Barış Pınarı Harekâtı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" dedi.

Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyasetin devreye girdiğini kaydederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekâtın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekâtı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden, hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekâtı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır" ifadelerini kullandı.