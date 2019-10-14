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Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığından sonra bir süre dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün aranın ardından geldiği genel merkezde partililerce karşılandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinledi.

21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı.

Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı.

Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.

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