Bahçeli'den Diyanet İşleri Başkanı'na: Gereğini yapın

"215 yılda 20 milyon metrekare toprak kaybettik. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda günlük toprak kaybımız 9 katına ulaşmıştır. Her 4 buçuk ayda İtalya, her 19 günde İsviçre, Hollanda, her 5 günde Lübnan kadar toprak kontrolümüzden çıkmıştır. Türk Milleti enkazdan çıktı. Engin mücadelesiyle devletini kurmayı başardı. Biz makus anlaşmanın nesini, neyini anacağız. Kaybolan imparatorluğumuzun ardından oh iyi odu mu diyeceğiz? Osmanlı'nın cellatlarından neyi duyacağız? Ecdadımıza haysiyetsizce saldıranlar hiç pişmanlık duymuşlar mıdır? Bize Macron ne söylüyor? Söylese de inandırıcılığı olacak mıdır? Kanlı sayfa açıktır. Çatışmalar ve çekişmeler sadece bünye değişmiştir. Ahımızı alanlar gün yüzü göremedi, göremeyeceklerdir. Paris'te kutlanan ateşkes antlaşması ayaklarımızın altındadır. Hiçbir anlam ifade etmemektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA TEPKİ



Diyanet İşleri Başkanı Atatürk’e hakaret eden fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun tamamıyla insani bir ziyaret olduğu açıklanmıştır. Kimin nereye gideceğiz kimin kiminle görüşeceği bizim meselemiz değildir. Anlayamayacağımız garipsediğimiz husus fesli provokatörü ziyaret tarihidir. Meczubu ziyaret edecek tarih olarak 9 Kasımı mı buldun. Diğer tarihler torbaya mı girdi. Bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek bunu da ulu orta yapmak fesli münafığa arka çıkmak değil midir.