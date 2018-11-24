Bahçeli: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir adayı göstermeyecek (4)

BAHÇELİ PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Belek Turizm Merkezi'nde yapılan il başkanları ve belediye başkanları toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda yeni yapılan MHP Antalya İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti. Binayı gezen Devlet Bahçeli, il başkanlığı makamında partililerle bir araya geldi. Bahçeli burada Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü ve partililerle sohbet etti.

