Bahçeli: MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Büyükşehir adayı göstermeyecek (7)

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceklerini açıkladı. Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyükşehirde desteğimiz tam olacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki kampta, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya geldi. Toplantı, Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başladı. Bahçeli, daha önce sadece İstanbul'da aday göstermeyeceklerini söylediklerini hatırlatarak, "Açıkça ilan ediyorum; Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul'un yanı sıra, Ankara ve İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermeyecek, Cumhur İttifakı'nın mana ve muhtevasında gerekli çalışmalarını heyecanla ifa edecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyükşehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al- ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edeceklerdir" diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye devam edeceklerini belirten Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Bir başka önemli kararımız da şudur; zillet ittifakının paydaşı olan CHP-HDP-İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarırlarsa çıkarsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız. Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur. Bir kulağımızdan girecek diğerinden çıkıp gidecektir."