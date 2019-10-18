Bahçeli: MHP, uzlaşmayı değerli bulmaktadır

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmaya ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı ve yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti.

'TRUMP'IN YANLIŞ TARAFTA DURDUĞU TARTIŞMA GÖTÜRMEZ BİR GERÇEK'

Açıklamasında, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğunun beşeriyetin vicdanına kazındığını aktaran Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur. Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir."

Bahçeli, Türk milletinin onuruna düşkün müstesna bir millet olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir. Dokuzuncu gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekatı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir. ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında ülkemize gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğu da esasen netleşmiştir. Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı'nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır" açıklamasında bulundu.

'ABD VE PKK/YPG'NİN 120 SAAT MÜHLETTİ BULUNMAKTADIR'

Partisinin, Türkiye ve ABD arasındaki uzlaşmayı değerli bulduğunu aktaran Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 km güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir. Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır" dedi.

Türkiye'nin haklı duruşu ve kararlılığından ödün vermediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetini yürekten kutladığının altını çizen Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza etmiştir. Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyuyorum. Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır."

Bahçeli, açıklamasının sonunda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan asker ve sivillere Allah’tan rahmet, tedavi altında bulunanlara şifa dileğinde bulunarak, "Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun" dedi.

