Bahçeli: MHP, uzlaşmayı değerli bulmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmaya ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı ve yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti.

'TRUMP'IN YANLIŞ TARAFTA DURDUĞU TARTIŞMA GÖTÜRMEZ BİR GERÇEK'

Açıklamasında, Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğunun beşeriyetin vicdanına kazındığını aktaran Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam dokuz gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur. Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir."