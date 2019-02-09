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Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kuruluşunun 50.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla açılışı gerçekleştirilen "1969’dan Günümüze MHP" sergisini gezdi.
MHP’nin kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi programa katılmak için geldiği Adana’da dün açılan "1969’dan Günümüze MHP" adlı sergiyi gezdi.
Bahçeli’nin sergiyi gezdiği esnada 50 yıl önce dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’e çiçek takdim eden Selver Gedikbaş, MHP’nin 50. kuruluş yıldönümünde de Bahçeli’ye çiçek verdi. Ayrıca Bahçeli’ye Çanakkale’de tamamı Adanalılardan oluşan 47. ve 48. Alayların savaştığı Adana Bayırı olarak da bilinen mevkisiden getirilen tarihi tüfek de hediye edildi.
MHP’nin 50 yıllık siyasi hayatındaki seçim afişleri, fotoğraflar ve objelerin sergilendiği sergiyi gezen Bahçeli, TÜYAP Çukurova Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 50. kuruluş yılı kutlama programına katılmak için Adnan Menderes Spor Salonu’ndan ayrıldı.

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

Bahçeli, MHP’nin 50. yıl sergisini gezdi

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