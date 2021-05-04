Bahçeli, MHP'nin anayasa önerisini açıkladı: 'AYM, Yüksek Mahkeme statüsünden çıkarılsın; Cumhurbaşkanı Yardımcıları da seçilsin'

MHP lideri, yeni anayasa önerisini, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Anayasaların değiştirilemez metinler olmadığını ve zamanın ruhuna uygun olarak yeni anayasa yazılmasının kaçınılmaz bir görev olduğunu ifade eden Bahçeli, yeni anayasanın ön koşulunu "Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kurucu felsefeleri kıskançlıkla muhafaza edilmelidir" diye açıkladı. Herkesin ittifak halinde yeni anayasadan bahsettiğini ve bu nedenle de konuşmak, görüşmek için müsait bir zeminin olduğunu kaydeden Bahçeli, "Artık uzlaşmak, yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır" görüşünü dile getirdi.

Bahçeli, anayasa değişikliği önerilerinde, verdiği kararlar nedeniyle "Kapatılmalıdır" dediği Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ise "yüksek mahkeme" statüsünden çıkarılıp özel bir statüde düzenlendiğini söyledi. MHP'nin önerisinde, Cumhurbaşkanı ile birlike iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da seçimle işbaşına gelmesi öngörülüyor.

'**Amaç cumhurbaşkanlığı sistemini kurumsallaştırmak**'

Partisinin sorumluluk bilinciyle hareket edip "Cumuhriyet'in 100. yılında 100 maddelik Yeni Anayasa" vizyonuyla hazırladığı anayasa çalışmasını tamamlama aşamasına geldiğini ve metnin şu anda ellerinde olduğunu ifade eden Bahçeli, amaçlarını ise şöyle anlattı:

"Darbeci bir özelliğe sahip ve parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut Anayasa ile 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani, Türk Tipi Başkanlık Modeli arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkansız bir çelişki ve uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin yeni bir anayasa marifetiyle süratle aşılması acildir, elzemdir.

"Bahsettiğim bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, başkanlık sistemini kurumsallaştırmak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak, Türk milletine vefa borcumuz, demokratik görevimizdir.

Bahçeli hazırladıkları yeni anayasa metnini önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ittifak ortağı AKP, daha sonra da diğer partilere sunacaklarını ve kamuoyunun tartışmasına açacaklarını bildirdi.