Bahçeli: Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi 

ANKARA (DHA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sosyal paylaşım sitesi Twiiter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: "2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir. Bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımlar yaşandı. Önümüzü kesmeye çalışanlar sükûtu hayale uğradılar. Pes etmemizi bekleyenler pert oldu, zamanla elendi. Allah’a çok şükür bin yılların mirası yeni bin yıllara güvenle eklemlendi." "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 9 Temmuz 2018’den itibaren uygulamaya geçmesiyle Türkiye yeniden doğruldu. Cumhur İttifakı’nın doğumu ve dik duruşuyla beka düzeyindeki tehditlere karşı muazzam bir irade gösterildi. Uyanan milli şuur uzayıp gelen tehlikeleri göğüsledi." "TBMM Genel Kurulu’nda 10 Aralık 2018’ten 21 Aralık 2018’e kadar geçen zaman dilimi süresince; 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşüldü ve kanunlaştı. 17 Ekim 2018’de başlayan bütçe süreci sonuçlanmış oldu."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı’na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmış, müstesna bir irade tecelli etmiş, Cumhur İttifakı’nın muazzez dayanışması aynısıyla bütçeye mühür vurmuştur." "2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2017 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bütçenin hazırlık aşamasından kabul safhasına kadar emeği geçen, katkısı bulunan herkesi içtenlikle kutluyorum." "Fırat’ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid’in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat’ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." "ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini, taktik adım olup olmadığını, stratejik hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım. Milli siyasetimizi oluştururken tarihe bakmalıyız, millet ne diyor ona dikkat etmeliyiz."