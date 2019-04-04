Bahçeli: Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurucu Genel Başkanları Alpaslan Türkeş'e çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, "Onun hatırasına her daim sahip çıkacağız, bizlere bıraktığı güzide eserlerini de engeller ne kadar fazla olursa olsun, tuzaklar ne denli vahşi kurulursa kurulsun yaşatacağız ve geleceğe taşıyacağız. Milliyetçi Ülkücü Hareket, dimdik ve inançla ayaktadır" dedi.

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 22'inci yılı nedeniyle Beştepe'deki mezarı başında tören düzenlendi. Törene, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Bahçeli, Türkeş'in mezarına, ata memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Köşkerli Köyü'nden getirilen toprağı serpti, kırmızı beyaz karanfil bırakarak, dua ett. Mezara su döktü. Bahçeli'ye, parti kurucularından Hacı Yusuf Işık ve Ali Reşat Yılmazbilen de eşlik etti.

"ONUN NEZDİNDE KARAMSARLIK YOKTU"

Törende konuşan Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in, Türk siyaset ve devlet hayatında muhterem iz ve eserleri bulunan bir lider olduğunu söyledi. Türkeş'in ülkülerinden taviz vermeyen bir dava adamı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Zorluklar karşısında yılmayan bir mizacı vardı. Varlığını ve vaktini tamamıyla milletine adayan milli bir ahlakı bulunuyordu. Yüksek hedefler koyan, bu hedeflere ulaşmak için insanüstü gayret sarfeden görev ve sorumluluk şuuruna haizdi. Merhum Türkeş Bey davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade ve idrak gücüne sahipti. Onun nezdinde karamsarlık yoktu. Kötümserliğe müsaadesi hiç yoktu. Devamlı geleceği düşünen, hiç yüksünmeden, hiç yorgunluk emaresi göstermeden Türk İslam ülküsünün parlak ufuklarını düşleyen, bununla ilgili muazzam çalışmalara imza atan muazzez bir vasfı vardı. Sabırlıydı, sağduyuluydu, meselelere stratejik bakıyordu. Akılla duygu arasında kurmuş olduğu manevi köprüyle nice belaları defetmiş, nice badireleri yenmiş, nice çilelere göğüs germişti. Seksen yıllık şerefli ömrü pek çok mücadeleyle geçmişti. Aciz değil atılgandı, edilgen değil aktif ve aksiyon insanıydı" dedi.