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Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur."
Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur."
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15.01.2020 19:07 |
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Bahçeli: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur."
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