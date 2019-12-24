Bahçeli: "Ne işimiz var Libya’da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir."

Bah\u00e7eli: "Ne i\u015fimiz var Libya\u2019da diyen tarih, k\u00fclt\u00fcr, jeopolitik cahili kimliksizlerle, s\u0131rt\u0131n\u0131 zalimlere yaslayan ter\u00f6rist Hafter ayn\u0131 \u00e7izgide bulu\u015fmu\u015f, ayn\u0131 \u00e7emberde birle\u015fmi\u015ftir." Onun i\u00e7in bir otomobil paras\u0131 harcad\u0131! Ayl\u0131k masraf\u0131 ise...AK Parti'li Kaya: \u0130zmirliler ya\u011fmur alt\u0131nda su kuyru\u011funda, bunlar ihale kuyru\u011fundaBakan Kurum'dan \u0130BB'ye 'Kanal \u0130stanbul' tepkisi!