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Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Akar'ın odasında böyle görüntülendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, makamında 'yılın fotoğrafları' oylamasına katıldığı sırada çekilen fotoğraflarda, Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiğini açıkladığı, Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve silah dikkat çekti. Akar, daha önceki 'silah kayboldu' açıklaması ile gündem olmuştu. Bahçeli'nin dünkü açıklamalarının ardından bu konu siyasette tartışmaya da neden olmuştu.

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Akar'ın odasında böyle görüntülendi

Dün Ankara'da televizyon ve gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özel arasındaki tartışmalara değinerek, 2 Ekim 2015'te Akar'ın Genelkurmay Başkanı olması sebebiyle yaptığı ziyareti ve Akar'a verdiği hediyeleri ilk kez açıklamıştı. Bu sözlerin ardından, Akar'ın söz konusu silahın kaybolduğuna ilişkin açıklaması ise tartışma başlattı.

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O HEDİYE ODASINDA

Bahçeli'nin Akar'a hediyesi, Hulusi Akar'ın AA'nın 'yılın fotoğrafları' oylamasına katıldığı sırada odasında çekilen görüntülere yansıdı.

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CHP'Lİ ÖZEL: SAHİP ÇIKAMADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin, "Akar'a silah, bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Sayın Akar, bayrağa, silaha, Kur'an'a sahip çıkmıştır." dediğine işaret ederek, Akar'ın darbeden sonra verdiği şikayet dilekçesi ve mahkemeye yolladığı ifadesinde, Bahçeli'nin kendisine hediye ettiği silahın, darbe gecesinde kaybolduğunu söylediğini hatırlatmıştı.

Akar'ın, Bahçeli'nin verdiği silaha sahip çıkamadığını belirten Özel, "İnşallah diğer hediyelerine de sahip çıkamadığını önümüzdeki günlerde tecrübe etmeyiz. " demişti.

BAHÇELİ, NE DEMİŞTİ?

"Bu olay Türkiye'yi çok üzmüştür. CHP'nin grup başkan vekili olan şahsiyet o çirkin üslubu aşağılayıcı tavırları ne CHP'ye ne de Türkiye'ye bir fayda sağlar. Bundan en büyük zararı da o şahıs görür" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "16 Ağustos 2015'te Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı olmuştur. MHP olarak 3 yılda bir görev değişikliği sebebiyle Genelkurmay Başkanları'nı tebrik ziyaretine gider ve başarılar dileriz. Ancak 2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar paşayı ziyaret etim orada diğer Genelkurmay Başkanlarında olmayan yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. Orada sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kuran-ı Kerim Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu niye Hulusi Akar'a verildi? Geleceği okuma demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Burada Kuran, bayrak ve silah hediyenin unsurları o günden sonraki gelişmeleri dikkati alınca bunu verdiğime çok memnuniyet duyuyorum. Hulusi Akar paşa Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Devlet Bahçeli silah

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
özel de başkanı kılıçtar gibi yalan dolan atıp konuyu saptırmaya çalışıyor.
Özgür efendi şimdi özür dile bakalım attigin iftiradan dolayı
hulisi akar nefsi hareketlerinden dolayı bu vebalden kurtulamaz.
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