Bahçeli'nin çağrısı erken seçim seslerini yükseltti: "Siz yanınıza Öcalan'ı alın, biz Türk milletini, hodri meydan!"

'Çözüm süreci' tartışmaları sürerken MHP lideri Bahçeli bu kez tüm ezberleri bozarak Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısıyla Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Hodri meydan" deyip erken seçim çağrısı yaptı. Bahçeli'nin çıkışı üzerine erken seçim çağrısı yapan bir diğer isimse Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ: SİZ YANINIZA ÖCALAN’I ALIN, BİZ TÜRK MİLLETİNİ ALALIM

Basın toplantısında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bahçeli, Öcalan'a koltuk değneği olmaya karar vermiş. Terörist başını meclise çağırmak sadece kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, gazi meclisimize ve Cumhuriyetimize hakarettir. Hakareti yapan kişi Devlet Bahçeli'dir.

Artık Türk milletine gitme vakti gelmiştir. Hodri meydan! Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk milletini alalım. Erken seçimle sandığa gidelim!"

TANJU ÖZCAN: "DERHAL ERKEN SEÇİM YAPILMALI"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Türk Milleti’nin icazetini almadan kimse böyle girişimlerde bulunamaz. Derhal erken seçim yapılmalıdır.” dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin çok konuşulan çağrısında kullandığı ifadeler şöyleydi:

"'Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

ÖZGÜR ÖZEL: 2025 KASIM'INDAN SONRA ERKEN SEÇİME YOKUZ

CHP lideri Özgür Özel de zaman zaman erken seçim çağrısını dile getiriyor. Özel, "2025 Kasım ayına kadar erken seçim isterse, biz varız. Ancak 2025 Kasım ayından sonra erken seçime biz yokuz, bir daha aday olamaz" mesajını vermişti.