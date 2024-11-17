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Bahçeli'nin çağrısı hakkında çok konuşulacak sözler! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte büyük şans"

17.11.2024 09:29
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu çağrıyı "tarihi önemde" olarak niteledi. Bahçeli için övgü dolu sözler kullanan Uçum, "Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin çağrısı hakkında çok konuşulacak sözler! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte büyük şans"

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılıp umut hakkından yararlanması ve TBMM'de konuşma gerçekleştirmesi senaryosu gündemden düşmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasetin gündemine yön veren bu çağrısı Cumhurbaşkanlığının da ilk gündem maddelerinden biri. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum konuyla ilgili "SAYIN BAHÇELİ’NİN TARİHİ ROLÜ!" başlıklı bir yazı kaleme alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TESPİTİ SAYIN BAHÇELİ’NİN ÜLKE İÇİN YAPTIĞI BÜYÜK FEDAKARLIĞA YÜKSEK KIYMET VERİYOR"

Uçum yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli’nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi.

Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli’nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli’nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir.

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"SAYIN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI TARİHİ ÖNEMDE"

Sayın Bahçeli’nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan’ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir.

"BAŞKA TÜRLÜ MANA YÜKLEYENLER ALÇAKÇA NİYET İÇİNDEDİR"

Bu öneri Sayın Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır. Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli’nin müthiş cesaretine bir saygıdır.

Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’LA YÜKSEK UYUM VE TAM MUTABAKAT SAĞLIYORLAR"

Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır.

Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Mehmet Uçum Recep Tayyip Erdoğan
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