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  4. Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.10.2024 07:32
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Türkiye siyaseti MHP lideri Bahçeli'nin, Öcalan çıkışından sonra yepyeni bir döneme girdi. Hükümet kanadından 'terörsüz Türkiye' söylemleri artarken gözler terör örgütü PKK'ya çevrildi. Bahçeli'nin çağrısı sonra Kandil dörde bölündü. Elebaşı Öcalan'ı dinlemek istemeyen teröristler ise isim isim belli oldu.

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklaması Kandil’i karışıklığa neden oldu. Dörde bölünen terör örgütü PKK içindeki bir grup elebaşı Öcalan’ın inisiyatifini tanıma noktasında görüş belirtti, gerekirse silahları bırakarak Irak’a, KYB kontrolündeki şehirlere inerek siyasi faaliyetlere katılmayı önerdi.

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KARŞI GELEN TERÖRİSTLER...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan ve Helin Ümit’in başı çektiği isimlerin ise Öcalan ne söylerse söylesin silahı bırakmama konusunda ısrarcı olacakları kaydedildi. Örgütün Avrupa yapılanması da şahin kanada destek veriyor. Bir grup terörist de PKK isminin değiştirilip yola yeni bir örgütle devam etme taraftarı. Diğer ekip ise Suriye’ye geçerek PYD-YPG’ye katılmayı savundu.

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TUSAŞ SALDIRISI

TUSAŞ’a yönelik kanlı saldırı da örgüt içi çözülmeyi hızlandırdı. DEM Parti, saldırıyı süreci sabote eden eylem olarak nitelendirdi. Kandil cephesi ise önce hain saldırıyı sahiplenmedi, ardından alçak sabotajı sözde ‘Ölümsüzler Taburu’nun yaptığı bir eylem olarak üstlendi.

"ÖCALAN ÇAĞRI YAPARSA KANDİL'İN DİRENCİ KALMAZ"

Bir dönem örgütü içeride kalan isimlerden Abdurrahim Semavi, Kandil’in hiç olmadığı kadar endişeli olduğunu, Öcalan’ın barış ve iş birliği yönünde yapacağı çağrı ile dağılacağını söyledi. Semavi, “Öcalan dışarıdan bir çağrı yaparsa Kandil’in direnci falan kalmaz. Çelişkili açıklamalar da bu yüzden. Belki içlerinden bazıları farklı yollar deneyebilir ancak mevcut örgüt ortadan kalkar” dedi.

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"ÖCALAN'I İTİBARSIZLAŞTIRMA YOLUNA GİTTİLER"

Kürt kanaat önderlerinden Mahmut Timur’a göre ise örgütün silahlı kanadı ve siyasi uzantıları beklemedikleri anda ve gafil bir biçimde avlandı. Mahmut Timur, şunları kaydetti:

Kandil ilk anda Abdullah Öcalan’ın iradesini itibarsızlaştırma yoluna gitti. Ancak bu yöntemin başarılı olmayacağını görünce de çark ettiler. Aralarında çatlak sesler olsa da örgüt ‘Apo’yu dinlemeyiz diyerek’ tepki ölçtü. Sonrasında Edirne’de Demirtaş, Leyla Zana ve birçok Kürt kanaat önderi, STK temsilcisi ve Kürt sokağında gelişen etkiyi görüp çark ettiler.

"BAŞARI ŞANSI ÇOK YÜKSEK"

Atılacak adımlara göre kendi içlerinde en az dört ayrı fraksiyona bölünecekler. Süreç olumlu ilerler ise örgüt ana gövdesi ortadan kalkar. Ancak şu kesin olan bir gerçek ki, PKK’nın Türkiye içerisindeki en büyük güç kaynağı FETÖ ve bazı derin yapılarla birlikte hem İran hem de Suriye’de destek paydalarını kaybetti. Bu sebeple ilk çözüm sürecindeki yanlışlar gözetilip doğru dersler alınırsa başarı şansı çok yüksek. Öcalan İmralı’dan tabutta çıkmak istemiyor. Kandil ise oluşturduğu statükoya ortak istemiyor. Bu noktada bir iç çatışma yaşanır ancak Öcalan bu kavgayı kazanan taraf olur. Bu noktada esas soru Abdullah Öcalan ve DEM’in samimiyeti olmalı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan terör örgütü
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