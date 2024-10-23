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Bahçeli'nin eski yol arkadaşı Cemal Enginyurt'tan Öcalan tepkisi! Herkese çağrıda bulundu: Konuşturursam namerdim

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 09:45
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MHP Genel Başkanı'nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı en sert eleştirenlerden biri de MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Cemal Enginyurt oldu. Enginyurt yaptığı açıklamada, "Bugünden çağrıda bulunuyorum" diyerek, "Tek başıma da kalsam, Meclis’te Apo’yu konuşturursam namerdim. O kanlı katil Meclis’e gelemez ama geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin eski yol arkadaşı Cemal Enginyurt'tan Öcalan tepkisi! Herkese çağrıda bulundu: Konuşturursam namerdim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu açıklaması Türk siyasetindeki rüzgarı bir anda değiştirdi. Konuyla ilgili olarak her kesimden açıklamalar geldi. Açıklama yapanlardan biri de MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt oldu.

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ENGİNYURT'TAN ABDULLAH ÖCALAN AÇIKLAMASI

Sözcü TV'de katıldığı bir programda konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Bugünden Erdoğan'a da, Bahçeli'ye de, Özgür Özel'e de, Demlilere de, Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulunuyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"MECLİS'E GELİP KONUŞAMAZ"

"Kanlı katil Öcalan'ı, 'Apo' denen katili Meclis'e getirip de konuşturacak bir babayiğit Allah doğurmadı. 50.000 kişinin katili, bebek katili, Kürt ve Türk halkının katili, 40 yılı aşkın süredir Güneydoğu coğrafyasındaki bütün olumsuzlukların müsebbibi olan, Türkiye'nin yüzlerce milyar dolarına mal olan bir terör örgütü lideri Meclis'e gelip konuşamaz.

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"MECLİS'TE 'APO' DENEN KATİLİ KONUŞTURURSAM NAMERDİM"

Hem adama 'terörist başı' diyeceksiniz, hem de terörist başının Meclis'te konuşmasını isteyeceksiniz. Allah’a and olsun ki, hiç kimse karşı çıkmasa bile, tek başıma Meclis'te o 'Apo' denen katili konuşturursam namerdim. Böyle bir durumda benim canımı almaları lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne Apo’ya af çıkarabilirsiniz, ne de o Meclis'e gelebilir. Affı Devlet Bahçeli çıkaramaz.

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"BAHÇELİ DEDİ DİYE 'APO' DENEN KANLI KATİL MECLİS'E GELEMEZ"

Bunu herkes atlıyor. Bir de Bahçeli, 'Gel konuş' diyor. Bahçeli 'Gel konuş' dedi diye 'Apo' denen kanlı katil Meclis'e gelemez. Meclis'ten af çıkmadıkça o Meclis'e gelemez. Yüreği yeten varsa getirsin, o af tasarısını geçirsinler, affı çıkarsınlar da 'Apo' denen kanlı katili o Meclis'e getirsinler. Ama o 'Apo' denen katil o Meclise geldiği gün canımı vermezsem, Allah canımı alsın"

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Anahtar Kelimeler:
pkk Cemal Enginyurt Devlet Bahçeli MHP Abdullah Öcalan demokrat parti
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