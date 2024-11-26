Bahçeli’nin ‘İmralı ile görüşsünler’ çağrısına DEM Parti'den yanıt: Bugün başvuru yapacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında Bahçeli’nin İmralı ile Dem Parti görüşsün çağrısı üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarından sonra DEM Parti Eş Genel Başkanlarının İmralı'ya gitmek için bugün Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacağı öğrenildi.

Tuncer Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Dün 25 Kasım kana yönelik Şiddete karşı kadınlar devlet ve erkek şiddetine karşı alanlardaydı. Kadın mücadelesinden, özgürlüğünde korkan zihniyetin bu mücadeleyi engelleme girişimini karşı kadınlar bir kez boşa çıkardı. Kadınların özgürlük mücadelesi bizim partimizin de mücadelesidir.

Tecrit var, 6 ay üstüne görüş yasağı koyacaksınız. Öcalan ne dedi bilmiyoruz. Bir zahmet teciridi kaldırın, bakalım Öcalan dinleniyor mu dinlenmiyor mu? Tülay Hatimoğlu ile birlikte bugün başvuru yapacağız, eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz kapısını açın."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır