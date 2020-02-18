Bahçeli'nin 'istifa' açıklamasına İYİ Parti'den ilk yorum!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifa gerekçelerine değinerek, "Terör, teröre müsamaha imalarını nezaketsizlik sayıyoruz. Bu anlamda duruşu net bir partiyiz." diye konuştu.

Siyasi tercih ve üslup olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü, bayrağını, müstakilliğini töhmet altında bırakacak hiçbir şeyi meşru göremeyeceklerini vurgulayan Ağıralioğlu, terörün hiçbir türlüsüne müsaade etmeyeceklerini, terörü müsamahayla karşılayanlara da makul bakamayacaklarını söyledi.

Gerekçeleri, yaralayıcı bulduklarının altını çizen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımın gerekçedeki açıklamalarını makul bulmuyorum. Şahsi iradelerine tamam, bir şey demiyoruz. Ama gerekçelerinin içerisinde 'biz böyle görüyoruz, gidiyoruz' derken bizi tam olarak ne sayıyorlar? Biz neyiz? Biz aynı hassasiyetlerin insanlarıyız. İsmail Ok açıklamalarında 'partimizi, Meclis grubunun çalışmalarını beğeniyorum, Genel Başkanımı çok taktir ediyorum, sonra da ben gidiyorum.' Bu tam olarak ne demek?"