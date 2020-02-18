HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'nin 'istifa' açıklamasına İYİ Parti'den ilk yorum!

Bahçeli'nin 'istifa' açıklamasına İYİ Parti'den ilk yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifalara ilişkin, "Terör, teröre müsamaha imalarını nezaketsizlik sayıyoruz. Bu anlamda duruşu net bir partiyiz. İstifaların devam edeceğini düşünmüyoruz." derken MHP lideri devlet Bahçeli'nin "Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır" açıklamasıyla ilgili "Devlet Bey'in açıkladığı şeyi beğendim" dedi.

Bahçeli'nin 'istifa' açıklamasına İYİ Parti'den ilk yorum!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifa gerekçelerine değinerek, "Terör, teröre müsamaha imalarını nezaketsizlik sayıyoruz. Bu anlamda duruşu net bir partiyiz." diye konuştu.

Siyasi tercih ve üslup olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü, bayrağını, müstakilliğini töhmet altında bırakacak hiçbir şeyi meşru göremeyeceklerini vurgulayan Ağıralioğlu, terörün hiçbir türlüsüne müsaade etmeyeceklerini, terörü müsamahayla karşılayanlara da makul bakamayacaklarını söyledi.

Gerekçeleri, yaralayıcı bulduklarının altını çizen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımın gerekçedeki açıklamalarını makul bulmuyorum. Şahsi iradelerine tamam, bir şey demiyoruz. Ama gerekçelerinin içerisinde 'biz böyle görüyoruz, gidiyoruz' derken bizi tam olarak ne sayıyorlar? Biz neyiz? Biz aynı hassasiyetlerin insanlarıyız. İsmail Ok açıklamalarında 'partimizi, Meclis grubunun çalışmalarını beğeniyorum, Genel Başkanımı çok taktir ediyorum, sonra da ben gidiyorum.' Bu tam olarak ne demek?"

Ağıralioğlu, istifaların her zaman her partiden olabileceğini belirterek, "İYİ Partinin kurmay heyeti MHP'den ayrıldı. İstifaların devam edeceğini düşünmüyoruz." dedi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINA YANIT!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır" açıklamasıyla ilgili Ağıralioğlu, "Devlet Bey'in açıkladığı şeyi beğendim. Şöyle beğendim; istikrar parti disipliniyle sağlanabilir bir şey. Herkes ayakta kalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşlarının net olduğunu yineleyen Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"(Müdahaledir bu) falan gibi bir şey düşünmüyoruz. Aklımızda öyle bir şey, bunu tetikleyecek bir şey yok. Ama gerekçeleri oturtmaya çalışıyoruz, karşılığı yok. İrademizi beyan ettik, arkadaşlarımız da böyle ifade etti. Kendileri bilir. Bunun takdirini millet verecektir. Bu gerekçeler doğru olsun partimizin kuruluş iradesini ortadan kaldırır. Bu partide bu imaların hiçbirisi doğru değil. Bunların doğru olduğunu kabul etsek Genel Başkan dahil kimse kalmaz bu partide, herkes gider."

Bahçeli'den 'yeni darbe tehdidi' ile ilgili söylentilere sert sözler!Bahçeli'den 'yeni darbe tehdidi' ile ilgili söylentilere sert sözler!

Kaynak: AA-Mynet

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İYİ parti Yavuz Ağıralioğlu

En Çok Okunan Haberler

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Van'da da hissedildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Üvey kızına istismardan yargılandı, tahliye olunca intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisini 'savcı' diye tanıtıp, 48 bin lira dolandırdı

Kendisini 'savcı' diye tanıtıp, 48 bin lira dolandırdı

THY uçağında yolcular arasında kavga!

THY uçağında yolcular arasında kavga!

Halk otobüsünde beyzbol sopalı kavga

Halk otobüsünde beyzbol sopalı kavga

3 aylık kızı kucağındayken eşini öldürmüştü! Uzman çavuş hakkında karar belli oldu

3 aylık kızı kucağındayken eşini öldürmüştü! yeni gelişme

FETÖ'ye Ankara merkezli en kapsamlı operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı

Rekor gözaltı! En kapsamlı operasyondan çarpıcı bilgiler

Son dakika: İdlib'den 148 bin sivil daha göç etti

Sayıları yüz binin üzerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.