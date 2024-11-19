Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısı' sonrası ilk anket verileri! Dikkat çeken veriler: MHP ve AK Parti oylarında hareketlilik

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılıp umut hakkından yararlanması ve TBMM'de konuşma gerçekleştirmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli'nin çağrısının yankıları devam ederken kamuoyunun merak ettiği, bu çağrının MHP ve AK Parti oylarını nasıl etkileyeceğiydi.

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Kamuoyu araştırma şirketi PİAR'ın "Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorusuna gelen cevaplar, Bahçeli'nin Öcalan çağrısının çıktılarını ortaya çıkardı.

PİAR'ın araştırmasına göre, Öcalan çağrısı sonrası MHP 1,5 puan, AK Parti ise 2 puan oy kaybı yaşadığı görüldü.

CHP, birinci parti konumunu yüzde 23,3 oranıyla korumaya devam etti.

CHP'yi yüzde 22,8 ile AK Parti izledi.

Üçüncü parti olarak ise MHP yüzde 6,6 puan oy aldı.

EN KALABALIK SEÇMEN GRUBU: KARARSIZLAR

Araştırma sonuçları vatandaşın hangi partiye oy vereceği konusundaki kararsızlığı da açık bir şekilde kanıtladı.

Öyle ki en kalabalık seçmen grubu yüzde 24,2'lik puanla kararsız seçmenler oldu.