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Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısı' sonrası ilk anket verileri! Dikkat çeken veriler: MHP ve AK Parti oylarında hareketlilik

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.11.2024 16:15
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan çağrısı tartışma konusu olmuştu. Öcalan çağrısı sonrası MHP ile AK Parti oylarının akıbeti merak ediliyordu. Kamuoyu araştırma şirketi PİAR'ın Kasım ayı araştırma sonuçlarından dikkat çeken veriler çıktı.

Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısı' sonrası ilk anket verileri! Dikkat çeken veriler: MHP ve AK Parti oylarında hareketlilik

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılıp umut hakkından yararlanması ve TBMM'de konuşma gerçekleştirmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli'nin çağrısının yankıları devam ederken kamuoyunun merak ettiği, bu çağrının MHP ve AK Parti oylarını nasıl etkileyeceğiydi.

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DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Kamuoyu araştırma şirketi PİAR'ın "Bu pazar genel seçim olsa oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorusuna gelen cevaplar, Bahçeli'nin Öcalan çağrısının çıktılarını ortaya çıkardı.

PİAR'ın araştırmasına göre, Öcalan çağrısı sonrası MHP 1,5 puan, AK Parti ise 2 puan oy kaybı yaşadığı görüldü.

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CHP, birinci parti konumunu yüzde 23,3 oranıyla korumaya devam etti.

CHP'yi yüzde 22,8 ile AK Parti izledi.

Üçüncü parti olarak ise MHP yüzde 6,6 puan oy aldı.

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EN KALABALIK SEÇMEN GRUBU: KARARSIZLAR

Araştırma sonuçları vatandaşın hangi partiye oy vereceği konusundaki kararsızlığı da açık bir şekilde kanıtladı.

Öyle ki en kalabalık seçmen grubu yüzde 24,2'lik puanla kararsız seçmenler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Devlet Bahçeli CHP MHP Abdullah Öcalan ak parti anket
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