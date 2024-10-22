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Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası merak ediliyor: 'Umut hakkı' nedir? Ersan Şen'den sert sözler! "Şehit ailelerine ne diyeceksiniz?"

22.10.2024 12:33
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MHP lideri Devlet Bahçeli, bebek katili Abdullah Öcalan hakkında tarihi çağrıda bulundu. Bahçeli, Öcalan'ın tecridinin kaldırılması durumunda "Gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" deyip 'umut hakkı' uygulamasına işaret etti. Mynet'e konuşan Prof. Dr. Ersan Şen'den ise Bahçeli'ye çok sert tepki geldi. Peki Bahçeli'nin Öcalan için "Umut hakkından yararlansın" diyerek sözünü ettiği 'umut hakkı' nedir? İşte 'umut hakkı' ile ilgili merak edilenler...

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası merak ediliyor: 'Umut hakkı' nedir? Ersan Şen'den sert sözler! "Şehit ailelerine ne diyeceksiniz?"

MYNET-ÖZEL TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün DEM Partililerle el sıkışarak ezber bozan Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısının başında "Muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin belki de ilk adımını atmış olacağım" sözleriyle başladı. Konuşmasının sonlarında ise terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili 'umut hakkı' çağrısıyla gündeme damgasını vurdu. Böylece 'Umut hakkı nedir?' sorusu merak edilmeye başladı. Konuyla ilgili Mynet'in sorularını yanıtlayan ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, "Şehitlerin çocukların annesine babasına ne diyeceksiniz? Sayısız insan kaybetmişiz bu yolda. Onların icazeti olmadan böyle bir yol izlenemez" sözleriyle Bahçeli'ye yüklendi.

ÖCALAN HAKKINDA İLK ÇAĞRI

Bahçeli geçtiğimiz haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin" demişti.

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BAHÇELİ'NİN 'UMUT HAKKI' VURGUSU

Bugün ise MHP lideri, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız" diye konuştu.

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BAHÇELİ'NİN SÖZÜNÜ ETTİĞİ 'UMUT HAKKI' NEDİR?

Önce idam cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan'ın cezası, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Koşullu Salıverilmesi Yasak olan Öcalan’ın Umut Hakkı" başlıklı makalesinde yer alan bilgiye göre; umut hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine deniyor.

ERSAN ŞEN'DEN SERT SÖZLER: MİLLETİN DERDİ EKMEK DERDİ, SEN ÖNCE EKONOMİYİ DÜZELT

Prof. Dr. Ersan Şen, Bahçeli'nin gündem yaratan çıkışıyla ilgili Mynet'e açıklamalarda bulundu. Bahçeli'ye sert sözlerle tepki gösteren Ersan Şen şu mesajları verdi:

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  • Bir defa bu ülke binlerce şehit vermiş, şehitlerin çocukların annesine babasına ne diyeceksiniz? Sayısız insan kaybetmişiz bu yolda. Onların icazeti olmadan böyle bir yol izlenemez.

  • DEM Partisi - HDP bu terör konusunda ne diyor? PKK'yı kınıyor mu? Daha da önemlisi üniter yapı hakkında ne düşünüyorlar? Özerklik mi diyorlar bu iş olmaz.

  • Silah bırakmamış terör örgütüyle konuşma olmaz. ABD bu işin içinde, terör örgütüne bastırıyordur onlar. Kandil'i ve Suriye'nin kuzeyini etkisiz hale getirmemiz lazım, bunun anlaşması olmaz.

  • Senin birinci sorunun ekonomi! Ekonomide sınıfta kalmışsın milletin derdi başka, milletin derdi anayasa, çözüm süreci değil. Silah bırakacaklar, terörü bu ülke bitirecek.

  • Kanun değiştirmeden zaten tecridi kaldıramazsın. Ceza İnfaz Kanunu'nun 107. madde 16. fıkrası bu Öcalan kanunu. Umut hakkı dediği o. Çağrıyla, davetle bu işler olmaz.

  • Milletin derdi ekmek derdi, sen önce ekonomiyi düzelt.

  • Elbette sorunların çözümü Meclis, bu aşamada Bahçeli'ye konuşuyorum ama tecrit kalkacak bunlardan önce atılması gereken adımlar var.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan ersan şen
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