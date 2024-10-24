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  4. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, PKK'nın TUSAŞ saldırısı derken çok konuşulacak çıkış: 'PKK'yı sadece Kürt kökenli vatandaşlarımız bitirir"

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, PKK'nın TUSAŞ saldırısı derken çok konuşulacak çıkış: 'PKK'yı sadece Kürt kökenli vatandaşlarımız bitirir"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.10.2024 12:40
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Türkiye, son dönemde hiç olmadığı kadar hareketli günler geçiriyor. FETÖ elebaşı katil Fetullah Gülen'in ölmesi, üstüne MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, üstüne hain terör örgütü PKK'nin Ankara'da TUSAŞ'a saldırması büyük bir infial yarattı. Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken bir yorum geldi: "Öcalan, Demirtaş sadece birer piyon asıl kararı Kürt kardeşlerimiz vermeli."

Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, PKK'nın TUSAŞ saldırısı derken çok konuşulacak çıkış: 'PKK'yı sadece Kürt kökenli vatandaşlarımız bitirir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çıkışı Türk siyasetinin gündemini bu noktaya kaydırdı. Bahçeli'nin bu çıkışından sonra birçok açıklama geldi. Bazı kesimler bu çıkışı olumlu buldu, bazı kesimler ise çok sert ifadelerle eleştirdi.

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ERKEK TERÖRİST PKK ÜYESİ ROJGER KOD ADLI ALİ ÖREK

Yaşanan gelişmelerin ardından dün Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ülke genelinde infiale yol açtı. TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirilirken, İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini, kadın teröristin kimlik belirleme çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

ERSAN ŞEN'DEN DİKKAT ÇEKEN TUSAŞ AÇIKLAMASI

Öte yandan Prof. Dr. Ersan Şen, TUSAŞ saldırısıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şen'in yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Güvenlik açığı verdiğin yerden terörist her zaman sızar. Belki böyle birçok sızma girişimi olmuş, istihbarat ve güvenlik güçlerimiz önlemiştir, yani istihbarat alınmış, bu eylemler başlamadan önlenmiştir. Dün orada bu güvenlik boşluğunu bulduklarından Tusaş’a saldırdılar, yoksa terörün saati, yeri olmaz, güvenlik boşluğu varsa her yerde yapar bu adiler. Fransa’da da oldu, Rusya’da da oldu. Gözün açık olacak terör pislik bir durumdur.

"GÜVENLİK AÇIĞI BULURSA SALDIRIR"

Komplo teorilerine gerek yok, yok silah sanayiine saldırdılar, büyümemizi istemiyorlar sözleri güvenlik zafiyetini unutturmak için söylenebilir. Zaten terör örgütünün amacı korkuya, infiale yol açmak, sana zarar vermek, bu belli. Terör saldırısı yapmak isteyen, güvenlik açığı bulursa saldırır. Sen uyanık olacaksın, onlar gelmeden gidip inlerinde gereğini yapacaksın.

Niye TUSAŞ’a saldırdılar güvenlik zaafiyeti verdin mi elektrik dahi çarpar insanı, güvenliği alacaksın.

ERSAN ŞEN: PKK'YI KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞLARIMIZ BİTİRİR!

PKK’yı Kürt kökenli vatandaşlarımız bitirir, niye diyorum, terör örgütü onları aldatıyor, tehdit ediyor, kullanmaya çalışıyor. “Halkların özgürlüğü, kardeşliği” diyerek, emperyalistlere hizmet ediyor, böl parçala yönetin maşası olanlara artık yeter, bıktık bu terör belasından, ABD’nin paralı askeri olmak istemiyoruz, biz barış istiyoruz, bizim TBMM’miz var demedikçe bu iş bitmez. Öcalan, Demirtaş sadece birer piyon asıl kararı Kürt kardeşlerimiz vermeli."

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Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ Prof. Dr. Ersan Şen
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