Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası herkes el yükseltiyor... Gültan Kışanak'tan çok konuşulacak '29 Ekim' çağrısı: "Belki sesini duyabiliriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme 'bomba gibi düştü. Partisinin Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında meclis kürsüsünden terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenen Bahçeli, "Tecrit kaldırılsa gelsin DEM Parti Grup Toplantısında konuşsun da örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkı için yasal düzenleme yapılsın. Bunu sineye çekmeye hazırız" dedi.

GÜLTAN KIŞANAK DA 'EL YÜKSELTTİ'

Bahçeli'nin 'tarihi' çıkışı sonrası Ankara kulisleri hareketlenirken; siyasetin en önemli gündem maddesi haline bu çağrı sonrasında Kürt siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Gültan Kışanak’tan da açıklama geldi.

ÇOK KONUŞULACAK '29 EKİM' ÇAĞRISI

lİke TV isimli kanalda katıldığı programda, Özgür Özel’in “el yükseltiyorum” açıklamasına göndermede bulunan Kışanak'ın '29 Ekim' çağrısı olay oldu.

"BELKİ ÖCALAN'IN SESİNİ DUYABİLİRİZ"

Kışanak, "Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz" diye konuştu.