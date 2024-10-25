Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Kürşad Yılmaz'dan tam destek: "Yeni bir milli oyun kuruluyor"

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da parti genel merkezinde bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri konuşulurken gerçekleşen bu ziyaretin detayları henüz öğrenilemedi.

"BAHÇELİ, YENİ BİR MİLLİ OYUN KURUYOR"

Çakıcı'nın merak uyandıran ziyaretin ardından Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen Yakup Kürşad Yılmaz’dan da sert bir açıklama geldi.

Bahçeli'nin teröristbaşına yönelik sözlerine açık desteğini ifade eden Yılmaz "Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece bir kaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz" dedi.

Yakup Kürşad Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile ömrünü ve memleketin birliğine adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece bir kaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye'yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Milletimiz liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor. Türkiye'nin üzerinde ki ABD güdümlü FETÖ'ye 15 Temmuz gecesi nasıl dur denildiyse, yurt dışı güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazınılacaktır. Türkiye'nin üzerinde kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler Liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdırlar. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz.

Boş konuşanlar anlamazlar ama bir kez daha üstüne basa basa vurguluyorum:

Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rast gele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan ve millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun YILMAZ Bozkurtlarının hassasiyetlerine dokunmayın. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çizeriz."

TAHLİYE SONRASI BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

2015'te "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve 2021'de tahliye edilen Yılmaz, Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.

Ziyareti MHP resmi hesabından paylaşarak duyurmuştu.